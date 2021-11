Quảng Ninh đưa phòng, chống dịch Covid-19 vào hương ước

Dân trí Tỉnh Quảng Ninh chiều nay, 2/11 cho biết, tỉnh này đang triển khai thực hiện việc bổ sung vào quy ước, hương ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đưa phòng, chống dịch Covid-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư (Ảnh: CTV).

Cách làm đổi mới, linh hoạt này góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân trong phòng chống dịch và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân.

Đơn cử, thôn Châu Hà (xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà) có 129 hộ dân, 445 nhân khẩu với trên 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ hàng chục năm nay, bà con đã cùng nhau xây dựng, thực hiện các hương ước, quy ước của thôn.

Đáng chú ý, mới đây, trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (31/10), 100% nhân dân trong thôn đã biểu quyết nhất trí bổ sung vào quy ước, hương ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, với nguyên tắc "3 an toàn" gồm: Cá nhân an toàn - Gia đình an toàn - Cộng đồng an toàn, các nội dung trong hương ước, quy ước của thôn sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng chống dịch; gắn việc thực hiện những quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với các tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa".

Theo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Châu Hà Nình Văn Trình, lần đầu tiên trong hương ước, quy ước của thôn có thêm các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Không chỉ thôn Châu Hà, 100% thôn, khu của huyện Đầm Hà cũng đã triển khai việc bổ sung các nội dung về quy định phòng, chống dịch Covid-19 vào hương ước, quy ước. Đặc biệt, Đầm Hà cũng là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện nội dung này, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Được biết, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung triển khai thống nhất, đồng bộ, lan tỏa việc bổ sung vào quy ước, hương ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch; thời gian phấn đấu hoàn thành trước ngày 18/11/2021.

Cùng với đó là việc thành lập các tổ liên gia tự quản phòng chống dịch tại các địa phương trong toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời, biến động dân cư, người đi, đến từ vùng dịch. Qua đó để kịp thời báo chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, ngăn ngừa, đẩy lùi mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Hồi cho biết, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định KT-XH, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số, vai trò mỗi người dân là vô cùng quan trọng.

Do đó, các chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân thôn, bản, khu phố đang tiếp tục tiếp thu ý kiến của người dân trong tham gia vào quy ước, hương ước về những quy định phòng, chống dịch; tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

An Nhiên