Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch không về quê ăn Tết

Ngày 29/12, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa ký ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân vận động, tuyên truyền người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về địa phương khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.

Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang… theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các gia đình nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, công nhân, người lao động… bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đơn vị trực Tết, khu điều trị, khu cách ly, văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Trong diễn biến liên quan đến dịch Covid-19, ngày 29/12, UBND TP Tam Kỳ đã có quyết định về việc thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn thành phố.

UBND TP Tam Kỳ chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ, UBND các xã phường kích hoạt triển khai cách ly điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà khi số ca mắc tăng cao có nguy cơ vượt quá khả năng thu dung, điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố, đồng thời, phải đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng.

TP Hội An tạm dừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới 2022

Ngày 29/12, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - đã ký thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện Hội An - Chào năm mới 2022.

TP Hội An tạm dừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới 2022 (Ảnh minh họa - Ngô Linh).

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã phát sinh nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung, TP Hội An nói riêng.

Do đó, TP Hội An đã thống nhất tạm dừng tổ chức các hoạt động dạ hội Hội An chào năm mới vào đêm 31/12/2021 và sự kiện "Kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An năm 2022 vào sáng 1/1/2022.

Riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm… đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.