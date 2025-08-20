Quân khu 7 triển khai thành công "Đại hội không giấy"

Quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2025-2030), toàn bộ văn kiện, tài liệu điều hành, chương trình làm việc của đại hội được số hóa, thay thế hoàn toàn giấy in.

Các đại biểu dự đại hội đã sử dụng máy tính bảng để tra cứu, ghi chú và theo dõi tiến trình. Những chiếc máy tính bảng đã được mã hóa, có tính bảo mật cao. Nếu không truy cập trong thời gian quy định, hệ thống sẽ tự động khóa nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu.

Quân khu 7 triển khai mô hình "Đại hội không giấy" (Ảnh: Bảo Quyên).

Suốt thời gian làm việc của đại hội, các ý kiến, phát biểu, kiến nghị của đại biểu được cập nhật trực tiếp vào hệ thống, hiển thị trên máy tính bảng, giúp đoàn chủ tịch tổng hợp và phản hồi nhanh chóng.

Theo Quân khu 7, mô hình này giúp tiết kiệm chi phí in ấn, giảm sai sót, tăng tính minh bạch và hỗ trợ tra cứu nhanh. Để chuẩn bị, đơn vị đã xây dựng và vận hành hạ tầng số, đồng bộ thiết bị và tổ chức tập huấn cho đại biểu trước khi đại hội diễn ra.

Việc tổ chức thành công mô hình “Đại hội không giấy” không chỉ mang lại hiệu quả trong phạm vi Quân khu 7, mà còn tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị các địa phương trên địa bàn.

Sau đại hội, Quân khu 7 cho biết nhiều địa phương cũng đã chỉ đạo áp dụng mô hình này trong tổ chức Đại hội Đảng bộ tại các xã, phường, các hội nghị, sinh hoạt cấp ủy...

Mô hình đã góp phần thay đổi tư duy lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng - từ việc “in giấy, phát tài liệu”, sang phong cách làm việc hiện đại, nhanh gọn, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với xu hướng quản lý nhà nước điện tử và xây dựng Chính phủ số, Quân đội số trong kỷ nguyên mới.