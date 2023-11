Quán karaoke bị đình chỉ 9 tháng, phạt 25 triệu đồng

UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Trần X.H., 29 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Thăng Long 3, tại thôn Vĩnh Phượng, xã Thiện Kế, 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở này 9 tháng.

Ông H. bị xử phạt do hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, ông H. còn vi phạm không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền.

Công an huyện Bình Xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn (Ảnh minh họa: Công an Vĩnh Phúc).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vào tháng 4, ông H. cũng bị Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên xử phạt về hành vi hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi hoặc đang bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.