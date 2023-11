Quản lý xây dựng, PCCC với cơ sở kinh doanh nhà trọ gặp nhiều khó khăn

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) địa phương này đã kiểm tra an toàn PCCC đối với gần 4.700 lượt công trình nhà ở, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra đột xuất gần 370 cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ, xin tự dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính hơn 170 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 2,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 100 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 14 cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn về PCCC.

Công an Vĩnh Phúc đã vận động hơn 5.000 hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra trang thiết bị PCCC tại chung cư Vinaconex Xuân Mai, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên (Ảnh: Khánh Linh).

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 8 cơ sở thuộc loại hình nhà chung cư, 17 cơ sở thuộc loại hình nhà ở nhiều căn hộ, hơn 2.000 cơ sở thuộc loại hình kinh doanh nhà trọ và hơn 340 cơ sở thuộc loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Theo công an, các vi phạm về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đa phần liên quan đến nhận thức và hiểu biết về PCCC của người dân sống tại đây còn hạn chế, dẫn đến việc tự ý cải tạo, cơi nới, thay đổi công năng, tính chất sử dụng của một phần công trình.

Một số chủ đầu tư đã tự thay đổi kiến trúc, kết cấu, không chú trọng việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC theo bản vẽ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, một số chung cư, nhà cao tầng được xây dựng từ lâu, thiếu nhiều hạng mục PCCC theo quy định, không thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống PCCC, dẫn đến hoạt động của hệ thống này không hiệu quả…

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, việc quản lý trật tự xây dựng, PCCC đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ hiện nay gặp nhiều khó khăn do số lượng rất lớn. Phần lớn các nhà trọ được xây dựng với quy mô nhỏ, thấp tầng, xen kẽ giữa các khu dân cư, không có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; chủ nhà trọ không gửi báo cáo kết quả tự kiểm tra về an toàn PCCC theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với 100% chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất có nguy cơ cháy nổ.

Trước mắt đã hướng dẫn các hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh thực hiện ngay các giải pháp như tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; ngăn cách khu vực để xe, có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo hạn chế cháy nổ và giảm thiểu tối đa hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đề xuất giải pháp xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC; kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCCC.

Đồng thời tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại 100% các chung cư, khách sạn, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người cao…