Quân đội sẽ đưa người dân từ TPHCM về quê nếu có nhu cầu

Dân trí Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, hình ảnh người dân thành phố đổ xô, ồ ạt về quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung trong đêm khiến các lực lượng không tránh khỏi xót xa, thương cảm.

Ngày 5/10, Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo gửi tới người dân TPHCM có nhu cầu trở về quê hương.

Theo Bộ Tư lệnh thành phố, những ngày qua, người dân từ TPHCM đổ xô, ồ ạt về quê ở các tỉnh miền Tây, miền Trung ngay trong đêm, khi địa bàn thành phố nới lỏng giãn cách. Những hình ảnh ấy khiến cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tại TPHCM không tránh khỏi xót xa, thương cảm.

Lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ người dân TPHCM có nhu cầu về quê (Ảnh: Nguyễn Quang).

Thời gian qua, TPHCM đã có nhiều đợt hỗ trợ chăm lo cuộc sống cho bà con. Khi nới lỏng giãn cách, thành phố đã trân trọng kính mời bà con, cô bác ở lại để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người đã vội vã trở về quê. Lực lượng vũ trang thành phố thấu hiểu, dù bất kỳ lý do gì, việc trở về quê cũng là nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ, để đảm bảo đưa, đón người dân về quê an toàn chu đáo nhất, Bộ Tư lệnh thành phố và các đoàn thể sẽ chủ động phối hợp với các địa phương, đảm bảo an toàn nhất cho người dân về quê và địa phương nơi đến.

Cụ thể, khi có nhu cầu về quê, người dân cần liên hệ với tổ dân phố, UBND phường, xã, thị trấn nơi mình tạm trú tại TPHCM để đăng ký. Khi có thông tin về số lượng, địa điểm người dân cần về, Bộ Tư lệnh sẽ phối hợp các địa phương tổ chức đưa đón.

Bên cạnh đó, người dân sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2, khám sức khỏe trước khi lên đường. Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ cử cán bộ, chiến sĩ đi cùng và đảm bảo phương tiện cho người dân có nhu cầu hồi hương theo nguyện vọng.

Người dân cần được hướng dẫn thêm có thể gọi đường dây nóng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM hỗ trợ qua số 069.652.401 và 02866.822.000.

Hàng nghìn người dân tụ tập ở khu vực cửa ngõ TPHCM với nguyện vọng trở về quê sau giãn cách (Ảnh: Hải Long).

Trước tình trạng hàng nghìn người dân tụ tập tự phát về quê tại các tỉnh, thành thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, thành phố sẽ phối hợp với các địa phương đưa bà con về một cách chu đáo. Việc này vừa đáp ứng cho người dân vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương khác.

Công an TPHCM cũng thông tin, sau khi phát hiện tình trạng người dân tụ tập về quê tại khu vực cửa ngõ, lực lượng công an đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động người dân ở lại thành phố tham gia phục hồi, phát triển kinh tế. Ngoài ra, lực lượng công an cũng phát loa yêu cầu bà con tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, đảm bảo các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Sau khi vận động bà con, Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT, Bộ Tư lệnh thành phố phân chia người dân theo từng nhóm địa phương. Người dân được yêu cầu cung cấp thông tin về nơi đi, nơi đến cùng các yếu tố dịch tễ.

Sau khi chia thành từng nhóm, Sở GTVT, Bộ Tư lệnh TPHCM đã điều các xe buýt để đưa người dân cùng phương tiện cá nhân về địa phương. Khi đến địa phương nào, lực lượng CSGT sẽ dẫn đường, bàn giao người dân cho địa phương đó để thực hiện phương án tiếp nhận, xử lý.

Quang Huy