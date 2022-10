Quận Cầu Giấy chỉ đạo "nóng" về những bãi xe không phép

Như đã phản ánh trước đó về 3 điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trao đổi với Dân trí, ông Trần Việt Hà, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết quận đã có chỉ đạo về việc giải quyết, xử lý tồn tại này.

3 bãi xe trên gồm: Điểm trông giữ xe tại số 231 đường Cầu Giấy; bãi gửi, trông giữ phương tiện tại lô D23 Khu đô thị mới Cầu Giấy và bãi trông giữ xe tại cuối đường Thành Thái (thuộc tổ dân phố số 16 phường Dịch Vọng).

Phải giải tỏa các bãi xe không phép

"UBND quận Cầu Giấy đã yêu cầu UBND phường Dịch Vọng khẩn trương xử lý, giải tỏa triệt để những bãi không phép trên địa bàn. Nếu phường không giải quyết được triệt để, quận sẽ vào cuộc xử lý", ông Hà nói với phóng viên Dân trí.

Theo Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, bãi xe tại số 231 Cầu Giấy đã dừng nhận trông giữ xe của người dân, nơi này cũng đã đóng cửa và được đặt barie, hàng rào trước cổng. Đối với 2 điểm còn lại ở cuối đường Thành Thái và lô D23 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ông Hà cho hay phường đã có thông báo đến đơn vị quản lý 2 lô đất, đồng thời báo với chủ các phương tiện phải di dời tài sản.

Bãi xe 231 Cầu Giấy đã dừng nhận trông giữ phương tiện. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

"2 bãi xe trên đang trong quá trình, từng bước giải tỏa. Hiện, bãi xe tại cuối đường Thành Thái đã dần tháo dỡ những mái che", ông Hà thông tin.

Trong khi đó, trao đổi với Dân trí, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng chia sẻ một số khó khăn khiến việc giải tỏa các bãi xe không thể "một sớm một chiều". Theo đó, một số người dân gửi ô tô tại bãi theo tháng và hiện không có mặt tại địa phương để di dời tài sản, cũng có những người chưa chấp hành và trình bày việc không để xe tại bãi này sẽ không có nơi nào khác để gửi... Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường cam kết sẽ vẫn giải quyết triệt để vì những cơ sở này bản chất là sai.

Lãnh đạo phường Dịch Vọng thông tin ngay sau khi có phản ánh của báo Dân trí, phường đã ra thông báo "Về việc di chuyển tài sản, chấm dứt tình trạng trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn phường Dịch Vọng".

Bãi xe tại cuối đường Thành Thái đã tháo dỡ các mái che. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Thông báo này yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đang tổ chức trông giữ phương tiện không phép trên đất công, đất dự án tại các địa điểm: 231 đường Cầu Giấy; ô D23 Khu đô thị mới Cầu Giấy; Số 28 đường Thành Thái thực hiện việc tự tháo dỡ, di chuyển toàn bộ tài sản và công trình vi phạm trên đất công, đất dự án; Chấm dứt ngay các hoạt động trông giữ phương tiện không phép tại các địa điểm nêu trên.

Ngoài ra, UBND phường cũng phối hợp với công an phường thông báo, tuyên truyền đến người dân, các chủ phương tiện về nguy cơ rủi ro tiềm ẩn khi họ giao tài sản cá nhân tại những điểm trông giữ không phép, không đảm bảo theo quy định.

"Thẩm quyền xử phạt không thuộc UBND phường"

Trong bài phản ánh trước đó, Công an phường Dịch Vọng cho hay việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các bãi xe không phép trên địa bàn do UBND phường lập biên bản và ra quyết định. Tuy nhiên, công an phường cho hay họ chưa thấy quyết định xử phạt từ UBND phường. Ngoài ra, đại diện Công an phường Dịch Vọng thông tin đơn vị có 3 lần văn bản đề xuất UBND phường Dịch Vọng xử lý dứt điểm những bãi xe không phép nhưng không được phía ủy ban phản hồi.

Trả lời về những nội dung này, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng cho biết thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối với những bãi xe trên không thuộc cấp phường. "Mức phạt đối với hành vi không đăng ký kinh doanh là 5-6 triệu đồng, trong khi chủ tịch UBND phường chỉ được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không quá 4 triệu đồng", lãnh đạo phường nói.

Thông báo về việc di dời tài sản được UBND phường đặt lên từng phương tiện. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Về việc xử phạt những bãi xe không phép trên địa bàn, đại diện UBND phường cho hay cuối tháng 8, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra quyết định phạt 5,5 triệu đồng.

Đối với thông tin cho rằng UBND phường "làm ngơ" trước 3 báo cáo đề xuất của công an phường về việc xử lý, giải quyết các bãi xe không phép, lãnh đạo phường cho rằng để giải quyết, xử lý những bãi xe cần có lộ trình, thời gian cũng như phương án để tháo gỡ khó khăn sau khi giải tỏa.