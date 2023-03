Qua vụ án bà Phương Hằng, Trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo gì?

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối qua 3/3, báo chí đề cập đến việc Công an TPHCM đã khởi tố thêm một số bị can trong vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM; Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

"Cơ quan công an có khuyến cáo gì sau vụ việc, phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật trên mạng?", câu hỏi được gửi tới người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô.

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ (Ảnh: T.K).

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - khẳng định mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác được pháp luật đảm bảo. Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phải tuân thủ quy định pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng.

Theo ông Xô, công dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, đồng thời có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực.

Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo công dân không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

"Lợi dụng các quyền đó thì rõ ràng phải xử lý theo quy định của pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Như Dân trí thông tin, ngày 26/2 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, nhà báo Hàn Ni), tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) và ông Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015.

Đây là diễn tiến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 7 người, trong đó có bà Hằng về cùng tội danh.

Theo kết quả điều tra, ông Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, ông Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bà Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Về hành vi của nhà báo Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ, cơ quan điều tra xác định cả hai đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh Youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư.

Các nội dung đăng tải trên thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong dư luận, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.