Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Đỗ Hữu Ca hợp tác, đã nộp lại toàn bộ 35 tỷ đồng

Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an trả lời tại buổi họp (Ảnh: T.K).

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca - Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố và viện kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn.

"Quá trình xét hỏi, ông Ca hợp tác, khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không, chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra", Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để xét xử theo quy định pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng đưa tiền cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhằm mục đích chạy án, có liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố về đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can gồm: Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (33 tuổi), cả 3 đều trú tại TP Hải Phòng, về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Gần đây nhất, Ủy Ban kiểm tra Quận ủy Hải An (TP Hải Phòng) đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.