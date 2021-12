Phòng khám nha khoa bốc cháy trong đêm

Dân trí Nửa đêm, người dân tá hỏa khi một phòng khám nha khoa bất ngờ xuất hiện đám cháy dữ dội.

Ngày 11/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Đình Hùng, Chủ tịch UBND phường Ba Đình (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết vào khoảng 2h30 ngày 11/12, tại Phòng khám nha khoa, địa chỉ số 71, phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh CTV).

Thời điểm xảy ra vụ cháy là vào lúc rạng sáng, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại phòng khám nha khoa. Không lâu sau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang hệ thống biển quảng cáo phía trước căn nhà 4 tầng và hệ thống dây điện.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và phương tiện đã được huy động đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, không lan sang những hộ dân bên cạnh. Tuy nhiên, một chiếc ô tô 5 chỗ đậu phía trước căn nhà đã bị lửa thiêu cháy.

Chiếc ô tô đậu phía trước phòng khám bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn (Ảnh CTV).

"Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một số tài sản đã bị cháy. Sáng nay cơ quan công an đã đến hiện trường để điều tra vụ việc, rất có thể nguyên nhân là do chập điện", ông Hùng thông tin thêm.

Thanh Tùng