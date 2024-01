Phó trưởng công an phường hy sinh để lại vợ con, mẹ già và anh trai bị bệnh

Sáng 13/1, ngõ nhỏ dẫn vào nhà Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường ở Huế hy sinh trong lúc khống chế kẻ tâm thần gây rối trật tự tối 12/1, bao trùm không khí tang thương.

Đại úy Trần Duy Hùng

Người dân tiếc thương phó trưởng công an phường vừa dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của người dân.

Ông Trần Văn Kháng - Phó Bí thư chi bộ Tổ dân phố 6, phường An Đông (TP Huế) - chia sẻ Đại úy Hùng rất hòa nhã, sống trách nhiệm, nghĩa tình với hàng xóm, láng giềng.

"Chiều tối qua khi nghe tin anh Hùng đã hy sinh, cả xóm rất bàng hoàng, đau xót. Trước đó, buổi sáng trước khi đi làm, gặp tôi, anh còn vui vẻ chào hỏi. Giờ anh nằm đó, bà con trong xóm ai cũng lui tới, mỗi người phụ một tay lo tang lễ", ông Kháng nói.

Vợ Đại úy Hùng là chị Trần Thị Kim Anh (SN 1987) đang làm kế toán theo ca, thu nhập thấp.

Người thân khóc nghẹn bên linh cữu (Ảnh: Thảo Vi).

Đại úy Hùng là trụ cột của gia đình, chăm lo cho vợ và 2 con. Anh còn phụng dưỡng mẹ già yếu, chăm lo cho người anh trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Hùng tốt nghiệp Đại học Luật ở Huế. Với mong muốn nối nghiệp người cha quá cố cũng là một công an, ra trường anh làm cảnh sát khu vực Công an phường An Tây, TP Huế.

Tháng 10/2021, anh Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế.

Họ hàng, đồng đội đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Đại úy Hùng (Ảnh: Thảo Vi).

Thượng tá Trương Thế Vũ - Phó trưởng Công an TP Huế - cho biết, Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh là sự mất mát lớn đối với lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, Công an TP Huế nói riêng.

Công an TP Huế đang tập trung để lo hậu sự cho Đại úy Trần Duy Hùng và chia sẻ, giúp đỡ để người thân, gia đình anh vượt qua sự mất mát lớn lao này.

Ngay trong sáng nay 13/1, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định, lãnh đạo Công an TP Huế và các đơn vị đã đến chia buồn, động viên cùng gia đình Đại úy Trần Duy Hùng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm hồ sơ liên quan đến các chế độ chính sách đối với Đại úy Hùng.

Tối 12/1, nhận tin báo về đối tượng tâm thần, gây rối trật tự trên địa bàn khiến người dân lo sợ, Đại úy Trần Duy Hùng (SN 1984) - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế) - đến hiện trường. Trong lúc dũng cảm khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, có dấu hiệu bị tâm thần), Đại úy Hùng bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương, dẫn đến hy sinh.

Thảo Vi