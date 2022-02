Phó Thủ tướng chỉ rõ tình trạng cò mồi, taxi dù gây ách tắc sân bay

Chiều 24/2, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, năm 2021 dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều biến chủng nguy hiểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không, khiến sản lượng chuyến bay, hành khách, hành lý, hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận đều giảm sâu.

Về an ninh hàng không (ANHK), nhìn chung các vụ việc vi phạm ANHK đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng an toàn hàng không. Theo thống kê, năm 2021, tại các cảng hàng không, sân bay đã xảy ra 414 vụ vi phạm ANHK, giảm 181 vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý trong năm 2021 là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép khai thác chuyến bay thẳng thường lệ đến nước này, đánh dấu mốc lịch sử trong ngành hàng không dân dụng việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của Vietnam Airlines khi đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về an ninh an toàn của Mỹ và thế giới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ảnh: VGP).

Đại diện các Bộ, ngành và địa phương báo cáo cụ thể về tình hình bảo đảm an toàn, ANHK tại các cảng hàng không trên cả nước, đồng thời kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa những hành vi có nguy cơ uy hiếp an toàn, ANHK như thả diều, bóng bay, sử dụng phương tiện bay không người lái, sử dụng giấy tờ giả khi đi máy bay…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ủy ban và các lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố có cảng hàng không. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong năm 2021, đặc biệt không để xảy ra sự cố an ninh, an toàn hàng không nghiêm trọng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ rõ, công tác tập huấn, diễn tập ứng phó với các tình huống khẩn cấp còn hạn chế do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; báo cáo công tác của một số đơn vị chưa kịp thời; còn diễn ra tình trạng cò mồi, taxi dù gây ách tắc tại một số cảng hàng không lớn, sử dụng giấy tờ giả khi đi máy bay…

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng nêu rõ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mở cửa du lịch trở lại.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan phải luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát an ninh, an toàn, duy trì hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng để đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực hệ thống giám sát an ninh, an toàn hàng không quốc gia và các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Công tác rà soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Luật Hàng không và dự thảo chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới, thay thế chỉ thị năm 2010.

Về đề xuất xây dựng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ GTVT phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đề xuất phương án thành lập lực lượng này bảo đảm đúng thông lệ quốc tế, pháp luật trong nước, bảo đảm nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp.

Bộ GTVT được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở các khóa đào tạo chính quy cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát ANHK, giám sát viên hàng không.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bổ sung, hoàn thiện các quy định để lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.