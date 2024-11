Phó Giám đốc ban quản lý dự án tại Đắk Nông lộ bằng đại học không hợp pháp

Ngày 30/11, Sở Xây dựng Đắk Nông đã xác nhận việc thu hồi các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông L.T.C., Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đắk Nông, các chứng chỉ bị thu hồi bao gồm giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ - hạng II, giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - hạng II, và quản lý dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật - hạng II. Các chứng chỉ này có hiệu lực đến năm 2026 và 2028.

Trường Đại học Giao thông vận tải có văn bản xác nhận trường không cấp bằng cho ông L.T.C. (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lý do thu hồi là do ông L.T.C. đã sử dụng bằng đại học không do Trường Đại học Giao thông vận tải cấp để nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, vi phạm quy định.

Trước đó, ông L.T.C. đã gửi hồ sơ đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng, kèm theo bằng đại học được cho là do Trường Đại học Giao thông vận tải cấp ngày 25/5/2007.

Trong quá trình rà soát, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã gửi văn bản đến Trường Đại học Giao thông vận tải để xác thực bằng cấp này.

Đến ngày 14/10, Trường Đại học Giao thông vận tải đã xác nhận không cấp văn bằng cho ông L.T.C. trong ngành xây dựng cầu - đường, và thông tin văn bằng tốt nghiệp là không chính xác.

Trước thông tin này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng Đắk Nông, yêu cầu rà soát hồ sơ và thu hồi các chứng chỉ hành nghề đã cấp cho ông L.T.C..

Một lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, ông L.T.C. vẫn chưa có giải trình chi tiết về vụ việc và đang xin nghỉ phép để giải quyết công việc tại trường cũ.

Ông L.T.C. được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông từ ngày 27/11/2023.