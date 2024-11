Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Chiều 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, từ ngày 6/11.

Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ cũng thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02, Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 6/11.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng Đại tá Đặng Trọng Cường và Đại tá Đinh Việt Dũng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ là một trong những việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác cán bộ dựa trên cơ sở phẩm chất năng lực cán bộ và nhu cầu tổ chức, thực hiện trên nguyên tắc dân chủ thực sự, đúng quy trình, quy định.

Đại tá Đinh Việt Dũng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thanh Bình).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, nhất là trong giai đoạn quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, Bộ Công an có quyết định điều động Đại tá Đặng Trọng Cường và Đại tá Đinh Việt Dũng.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, đây là những cán bộ trẻ, cán bộ nguồn, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm từ thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở và đã từng đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo chỉ huy.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, Đại tá Dũng và Cường với trọng trách mới sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.