Phê bình 2 cán bộ công an ở Phú Quốc vì thiếu trách nhiệm

Ngày 12/6, Thiếu tá Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Công an phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã họp kiểm điểm, phê bình trước tập thể đối với 2 cán bộ công an phường vì không lập biên bản sự việc trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Theo đó, ngày 2/9/2023, ông N.N.H.H. (SN 1980, ngụ Hà Nội) trình báo công an phường An Thới và có đơn tố giác tội phạm về việc bị hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản lên đến 3 tỷ đồng tại một nhà hàng ở phường An Thới.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: DN).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường An Thới đã phân công Thượng úy Đ.V.T. và Trung úy N.C.N. xuống hiện trường để xác minh; mời những người liên quan về trụ sở công an phường làm việc.

"Khi xuống hiện trường, Thượng úy Đ.V.T. và Trung úy N.C.N. đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách theo đúng quy định, nhưng có phần thiếu trách nhiệm khi không thể hiện bằng các văn bản ghi nhận để làm căn cứ xử lý về sau. Công an phường An Thới đã họp triển khai kiểm điểm phê bình trước tập thể đối với Thượng úy T. và Trung úy N.", thông báo nêu rõ.

Việc làm của Thượng úy T. và Trung úy N. khiến vụ việc kéo dài, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xử lý nguồn tin tố giác tội phạm.

Do đó, Công an phường An Thới đã họp kiểm điểm, phê bình trước tập thể đối với Thượng úy T., Trung úy N. và rút kinh nghiệm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông H.. Nguyên nhân do ông H. chưa cung cấp đủ chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan điều tra.