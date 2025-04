Phạt tài xế ô tô bán tải chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe

Ngày 8/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa lập biên bản xử phạt anh L.V.S. (SN 1999, ở huyện Bát Xát) 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, do có hành vi chở người trên thùng xe bán tải BKS 24C-120.xx, tại khu vực xã Bản Vược, huyện Bát Xát, gây xôn xao dư luận vừa qua.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt anh S. (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu nhỏ đứng, nhảy trên thùng xe bán tải màu cam, biển kiểm soát 24C-120.xx.

Theo cảnh sát, hành vi trên gây phản cảm và nguy hiểm cho các cháu nhỏ khi có sự cố xảy ra trên đường.

Hình ảnh 2 cháu nhỏ ngồi trên thùng xe bán tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, triệu tập người vi phạm để xử lý nghiêm hành vi trên. Tới sáng 8/4, cảnh sát đã triệu tập anh S., là người điều khiển ô tô bán tải nêu trên lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. đã nhận thức được hành vi của mình và hứa sẽ không tái phạm.