"Phát lộ" chủ nhân của hàng loạt chung cư mini sai phép ở Hà Nội

Ông Nghiêm Quang Minh (43 tuổi, trú Hà Nội) là chủ của chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa xảy ra cháy làm 56 người tử vong, 37 người bị thương.

Ông Nghiêm Quang Minh bị Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Được biết, ngoài công trình xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc nói trên, ông Minh còn là chủ của nhiều chung cư mini khác được đầu tư, xây dựng tại các quận Thanh Xuân, Đống Đa...

Trong đó, tại địa bàn quận Thanh Xuân, từ năm 2015 đến nay, có ít nhất 4 công trình được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho riêng ông Nghiêm Quang Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và người khác. Các công trình này nằm ở phường Khương Đình và Nhân Chính.

Chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ xây vượt tầng từ 6 tầng lên 9 tầng (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), ông Nghiêm Quang Minh và ông T.T.H. được cấp giấy phép xây dựng tại ô đất ở tổ 2, có diện tích 129m2 xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ 6 tầng, có tầng lửng và tum thang; mật độ xây dựng là 80%.

Song sau đó, công trình này đã xây dựng thành 8 tầng trên 100% diện tích đất. Nơi này hiện có khoảng 15 hộ gia đình sinh sống, cho thuê.

Tại quận Đống Đa, vào năm 2017, ông Nghiêm Quang Minh và một người phụ nữ tên Tr. được chính quyền cấp giấy phép xây dựng ở địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà.

Công trình này được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tum, tỷ lệ xây dựng 70% trên diện tích đất là 210m2. Song trên thực tế, tòa nhà này được xây dựng trên 100% diện tích đất, với 8 tầng nổi, 1 tầng tum. Công trình này được chia thành gần 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Nghiêm Quang Minh là chủ đầu tư của nhiều chung cư mini trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn chung cư vừa xảy ra cháy được cấp giấy phép xây dựng vào năm 2015. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là hơn 167m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình được cấp phép có chiều cao 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 1.165m2 với tổng chiều cao công trình hơn 20m (không tính tum thang).

Song thực tế công trình này gồm 9 tầng và một tầng tum, cao quá 3 tầng so với giấy phép được cấp.

Được biết, các chung cư mini có liên quan đến Nghiêm Quang Minh đều được xây dựng sâu trong ngõ, ngách nhỏ, nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngày 14/9 vừa qua, đoàn liên ngành Công an quận Đống Đa (Hà Nội), UBND và Công an phường Trung Liệt đã kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa, cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà do Nghiêm Quang Minh làm chủ.

Qua kiểm tra, tòa nhà không có đường nội bộ, hệ thống chữa cháy lấy từ bể nước ngầm dưới sàn tầng 1, phục vụ chung cho sinh hoạt của cư dân.

Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà.

Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, hệ thống đầu phun Sprinkler tự động tại tầng 1 để xe...

Tổ công tác đã kiểm tra xác suất hệ thống báo cháy tự động, các bình chữa cháy xách tay. Kết quả các thiết bị hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, hệ thống chữa cháy của chung cư này không hoạt động, đèn chiếu sáng sự cố chưa được lắp đặt đầy đủ.