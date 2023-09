110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini được phân bổ thế nào?

Ngày 27/9, tại buổi thông tin về lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao đổi về kết quả kêu gọi hỗ trợ những nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Đến nay, tổng số tiền tiếp nhận qua 3 tài khoản (của Ủy ban MTTQ TP, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình) được công bố là hơn 110 tỷ đồng. Trong đó, riêng tài khoản tiếp nhận từ Ủy ban MTTQ phường Khương Đình, đơn vị cho biết có đến 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ nạn nhân.

Trước mắt, phường Khương Đình đã có hỗ trợ ban đầu để các nạn nhân có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống.

Người dân đến quyên góp, ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Trường, quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với các đơn vị đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể của từng hoàn cảnh. Từ đó xây dựng phương án hỗ trợ theo đúng phương châm là tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân được sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa lâu dài.

"Các hình thức cứu trợ phải đảm bảo cứu trợ trước mắt và cứu trợ lâu dài, đúng lúc, đúng thời điểm. Với số tiền lớn tiếp nhận được, MTTQ thành phố đã hướng dẫn MTTQ quận Thanh Xuân sau khi hỗ trợ ban đầu sẽ tiến hành hỗ trợ một lần, nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho các hộ dân", ông Trường nói.

Sau khi có báo cáo của quận, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội sẽ họp, lấy thêm ý kiến từ các bên liên quan và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo thành phố về việc phân bổ số tiền hỗ trợ này. Từ đó tiến hành giải ngân hỗ trợ cho các hộ, có sự công khai ngay về mức hỗ trợ và danh sách người được hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội thông tin tại hội nghị (Ảnh: Vương Vân).

Trước đó vào sáng 22/9, HĐND TP Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết cá biệt về hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Tổng kinh phí dự kiến cho hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy là 9,26 tỷ đồng dành cho 7 đối tượng liên quan, lấy từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân.

Với 56 nạn nhân tử vong, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đại diện thân nhân 50 triệu đồng/người; đồng thời hỗ trợ chi phí hỏa táng 10 triệu đồng/người, bao gồm chi phí vận chuyển theo thực tế, cùng các chi phí khác liên quan đến thủ tục gửi thi hài, hỏa táng, tổ chức tang lễ…

Số tiền này sẽ được chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, liên quan vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư mini nêu trên.

Ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.