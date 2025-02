Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 11 dưới hồ nuôi tôm

Chiều 19/2, người dân phát hiện thi thể nổi trên hồ nuôi tôm của một hộ dân gần khu vực bờ đê, thuộc địa phận xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Thi thể là một thiếu nữ, mặc áo sơ mi trắng, trên bờ đê có chiếc xe đạp điện không biển số. Sự việc sau đó được trình báo cho chính quyền, cơ quan chức năng.

Công an xã Kỳ Thư, Công an huyện Kỳ Anh sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bảo vệ hiện trường, trục vớt thi thể, điều tra nguyên nhân tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thư cho biết, người tử vong được xác định là nữ sinh lớp 11, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh.

"Khi nghe tin, người nhà nữ sinh đến hiện trường, xác định chiếc xe đạp điện không biển số là của con mình. Nữ sinh trước đó rời nhà đi, đến hôm nay thì được phát hiện tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự", vị lãnh đạo xã thông tin.