Quả bom này được các chuyên gia rà phá bom mìn của Dự án MAG (Mines Advisory Group) phối hợp với lực lượng quân sự Quảng Bình xử lý an toàn trong ngày 5/4.

Đây là bom MK82, còn nguyên ngòi nổ, trọng lượng 230kg, sót lại sau chiến tranh. Các chuyên gia kỹ thuật của MAG nhận định, quả bom có bán kính sát thương khoảng 1km.

Quả bom được phát hiện bên bờ sông Nhật Lệ (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi thiết lập biện pháp an toàn, các chuyên gia của MAG tiến hành khảo sát và đánh giá kỹ lưỡng tình trạng quả bom. Rất may quả bom được xác định đủ điều kiện di chuyển và đã được đưa về khu vực lưu kho an toàn, chờ hủy nổ tập trung theo quy định.

Quả bom này do công nhân lái máy múc phát hiện khi đang thi công công trình tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới vào chiều 4/4.

Quả bom được xử lý an toàn và di dời ra khỏi khu đông dân cư (Ảnh: Nhật Anh).

Quả bom nằm sát bờ kè sông Nhật Lệ, nơi có mật độ dân cư cũng như xe cộ qua lại dày đặc. Đây cũng là nơi tàu bè của ngư dân neo đậu hàng ngày.

"Lúc đầu khi máy múc chạm vào, tôi tưởng đó là một phần sắt hoặc mảnh của tàu thuyền ai vứt xuống, nhưng khi cố gắng múc lên tôi bất ngờ khi thấy một quả bom lớn", anh Lê Hữu Dực, công nhân lái máy múc nói.