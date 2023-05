Phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém ở bãi đất trống

Đêm 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, chiều tối cùng ngày, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém.

Sự việc sau đó đã được trình báo lên công an địa phương. Nhận tin báo, Công an TP Tân Uyên đã có mặt để phối hợp cùng Công an phường Tân Phước Khánh bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh cho biết thêm, đến 22h cùng ngày, công an vẫn đang có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc.