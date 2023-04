Tìm chủ nhân xe máy dựng trên cầu, phát hiện thi thể dưới bờ sông

Sáng 21/4, thông tin từ chính quyền xã Đại Đồng (Thanh Chương, Nghệ An), khoảng 5h45 cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Rạng (bắc qua sông Lam), thấy một xe máy dựng trên đường lên cầu nhưng không thấy chủ xe đâu. Một số người còn cho biết họ đã thấy chiếc xe này dựng ở đây từ tối qua, 20/4. Nghi ngờ có chuyện bất thường, vụ việc được báo lên Công an xã Đại Đồng.

Thi thể anh C. được phát hiện dưới lùm cây sát bờ sông (Ảnh: A. Tuấn).

Cơ quan chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm quanh khu vực và phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm sấp trong lùm cây dưới chân cầu.

Nạn nhân được xác định là D.L.C. (33 tuổi, trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Gia đình anh C. sau đó có mặt, từ chối khám nghiệm tử thi và đưa nạn nhân về an táng.