Phát hiện 72 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ trong 1 tháng

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2/2023 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an 63 địa phương. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị (Ảnh: Nguyên Anh).

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm

Tại Hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng 2/2023, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích của Việt Nam; quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động, chống đối.

Lực lượng công an đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội. Trong tháng 2 xảy ra hơn 3.200 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 13,76% so với tháng 1/2023. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 2.700 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 84,63%), bắt 6.300 đối tượng; triệt phá 26 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 500 vụ, gần 3.000 đối tượng cờ bạc…

Đồng thời, lực lượng công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Nguyên Anh).

Trong tháng 2, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 72 vụ, 255 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 325 vụ, 427 cá nhân, 3 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 14 vụ buôn lậu, 174 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm... Phát hiện 1.558 vụ, 2.446 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 16,37 kg heroin, hơn 155 kg và 56.286 viên ma túy tổng hợp, 17,26 kg cần sa…

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm, lực lượng công an đã nâng cao tỉ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt hơn 77% trên tổng số hồ sơ; 224 dịch vụ công trực tuyến đều duy trì tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ tăng cao.

Các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được tăng cường; công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn tạo được hiệu ứng và dư luận tích cực trong xã hội; lực lượng CSGT được Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen ngợi, biểu dương. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, hiến máu, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.

Không được có tư tưởng "xả hơi" sau cao điểm để tình hình phức tạp

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đối chiếu với mục tiêu, chương trình công tác đề ra trong tháng 2/2023 và trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an các đơn vị, địa phương đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị. Theo dõi sát diễn biến, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Tập trung triển khai các đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyên Anh)..

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; không được có tư tưởng "xả hơi" sau cao điểm để tình hình phức tạp. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; rà soát nắm và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để các mâu thuẫn phát sinh tội phạm…

Lực lượng công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm; làm tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Riêng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục CSGT và các đơn vị liên quan, Giám đốc Công an các địa phương có biện pháp phát hiện, xử lý và gắn trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị CSGT, công an cấp huyện nếu để xảy ra sai phạm, kiên quyết điều chuyển các công tác đối với lãnh đạo Phòng CSGT, Trưởng Công an cấp huyện nếu không chấp hành nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, để xảy ra sai phạm; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); nâng cao năng lực hoạt động, xử lý của Cổng dịch vụ công Bộ Công an và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến;...