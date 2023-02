Phát động cuộc thi viết về chủ đề "bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở"

Sáng 15/2, tại trụ sở Bộ Công an đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở".

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động (Ảnh: Phạm Kiên).

Từ tình hình thực tiễn công tác, chiến đấu và những kết quả đạt được của lực lượng Công an cấp cơ sở, Bộ Công an và Báo Nhân dân đồng tổ chức cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở", với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Khi dân cần, khi dân khó có Công an".

Tại Lễ phát động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, các cây bút chuyên và không chuyên, cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết, góp phần thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an cơ sở nói riêng bằng những tác phẩm báo chí.

Thông qua các bài viết của cuộc thi để nhân dân thêm hiểu và thêm tin yêu vào lực lượng Công an nhân dân. Kết quả của cuộc thi sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang cảnh Lễ phát động (Ảnh: Phạm Kiên).

Để cuộc thi đạt được kết quả tốt nhất, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và thể lệ cuộc thi với nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin. Từ việc tuyên truyền này để mỗi nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hưởng ứng và tích cực tham gia, ủng hộ cuộc thi.

"Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng tạo mọi điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và nhân dân trong quá trình tác nghiệp thực tế tại cơ sở", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định.

Theo Ban Tổ chức, nội dung các tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ khi thực hiện chủ trương này.

Các bài viết dự thi phản ánh những khó khăn, vất vả, nỗ lực vượt khó của lực lượng Công an; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, bài viết dự thi thể hiện sự ghi nhận những đóng góp tích cực, mối quan hệ gắn bó, mật thiết của các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân giúp đỡ, đồng hành cùng với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự…

Thể loại cuộc thi là các tác phẩm báo chí điện tử; các bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, gồm: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, phóng sự, bút ký báo chí, xã luận, chính luận, phóng sự ảnh.

Đối tượng dự thi là các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước. Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính từ sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 29/2/2024 theo dấu bưu điện

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (Số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); điện thoại: 0979.822.628/0945.422.009 hoặc Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân dân (số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).