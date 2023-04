Phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 ở Hà Nội

Sáng 5/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an phối hợp với Báo Điện tử Dân Trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023.

Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Trần Thanh Phong - Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, ông Đào Duy Phong - Phó giám đốc Sở giao thông vận tải TP Hà Nội, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối bán hàng và dịch vụ Công ty Toyota Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 (Ảnh: BTC).

Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 9/2023, nhằm huy động sức mạnh của tập thể và các tầng lớp nhân dân, đóng góp đưa ra giải pháp giúp giải quyết thực trạng phức tạp của giao thông Việt Nam hiện nay. Đồng thời, đây cũng là cầu nối gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với nhân dân, giúp người dân nắm vững kỷ cương pháp luật và tham gia cùng lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ bao gồm 3 nội dung chính là kế thừa, tiếp nối chương trình "Sáng kiến An toàn Giao thông năm 2022", tổ chức cuộc thi "Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023" và tổ chức tọa đàm chuyên gia. Hai hạng mục của cuộc thi năm nay là "Sáng kiến an toàn giao thông" và "Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông" với 3 chủ đề chính: Giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông; Giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Giải pháp thiết lập kỷ cương pháp luật trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Cuộc thi năm 2023 được phát động tại cả Hà Nội và TPHCM trong tháng 4/2023. Ban tổ chức sẽ nhận bài thi từ tháng 4 đến tháng 8/2023, dự kiến chấm thi và trao giải vào tháng 9/2023.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, nhà báo Phạm Tuấn Anh và ông Keisuke Tokunaga thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại Lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhận xét việc triển khai chương trình Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022 thu hút được hàng trăm công trình nghiên cứu, đưa ra từ nhu cầu thực của cộng đồng rồi lại đưa về thực tiễn để áp dụng nhân rộng, mang lại những tác động hữu ích cho người dân.

Thứ trưởng Hà kỳ vọng năm 2023, việc tổ chức Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam lần thứ hai sẽ có nhiều người tham gia hơn, thu hút nhiều ý tưởng tốt hơn và có hiệu quả hơn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định sức lan tỏa của chương trình năm 2022, nhất là tuyên truyền về hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đã thực sự đến với từng bữa cơm của người dân (Ảnh: BTC).

"Chương trình sẽ là cầu nối hữu hiệu của cơ quan quản lý với người dân và cộng đồng. Tôi mong Bộ Công An, Cục cảnh sát giao thông, Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội qua Báo điện tử Dân trí sẽ huy động được cộng động doanh nghiệp tham gia tích cực hơn để giảm thiểu tai nạn giao thông. Tôi tin tưởng Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023 sẽ thành công tốt đẹp", Thứ trưởng chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho hay với trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, Cục cảnh sát giao thông cùng với Báo điện tử Dân trí và các nhà khoa học nghiên cứu sản phẩm đạt giải trong cuộc thi năm 2022 để đưa vào thực tiễn.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức kỳ vọng các giải pháp trong Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam sẽ được áp dụng nhiều hơn vào thực tiễn (Ảnh: BTC).

"Chúng tôi nghĩ rằng nếu các sáng kiến này không được đưa vào thực tiễn thì chỉ là sự ghi nhận. Nhưng nếu những giải pháp chống ùn tắc giao thông, bỏ đèn đỏ và nhất là các giải pháp công nghệ nếu đưa được vào cuộc sống sẽ góp phần đáng kể cải thiện bộ mặt giao thông Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng mỗi lần tổ chức cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông sẽ thu hút được nhiều ý tưởng của người dân, để chương trình thực sự được lan tỏa, để một ngày nào đó, khi nhìn thấy một ngã tư giảm ùn tắc đáng kể, chúng ta biết được đó là nhờ sự áp dụng giải pháp từ chính cuộc thi này", Thiếu tướng Đức phát biểu.

Đại diện nhà tài trợ Toyota Việt Nam, ông Keisuke Tokunaga, khẳng định cam kết thực hiện trách nhiệm cộng đồng, trong đó có nỗ lực góp phần vào an toàn giao thông Việt Nam, của công ty ô tô Nhật (Ảnh: BTC).

Là nhà tài trợ chính cho Chương trình Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023, đại diện Toyota Việt Nam, ông Keisuke Tokunaga, Giám đốc khối bán hàng và dịch vụ, cho hay công ty này luôn coi an toàn giao thông tại Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. "Tôi hi vọng năm nay chương trình thu hút được nhiều sự chú ý của người dân để có nhiều ý tưởng hay hơn áp dụng vào thực tế".