Phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học ở đảo Bạch Long Vĩ

Sáng 12/5, Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển và hải đảo Việt Nam; các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội đã được diễn ra tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Sự kiện trên do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, tổ chức.

Trung tướng Trần Minh Lệ phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng C05 cho biết: Đầu năm nay, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 "Vì một Việt Nam xanh" tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình. Ngay sau đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình này.

Ông Lệ nhấn mạnh, sự kiện hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Các đại biểu tham dự lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bên cạnh đó, thông qua sự kiện giúp cộng đồng chú trọng hơn trong quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên.

Đồng thời, thông qua lễ phát động cũng góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Cục trưởng C05 một lần nữa khẳng định, bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh. Từ đó khai thác có hiệu quả và bền vững tài nguyên biển, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường còn góp phần đẩy mạnh đầu tư vào việc bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển. Từ đó bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái và bảo vệ nguồn nước ngọt, bảo đảm chất lượng hệ thống cung cấp nước sạch.

"Tôi tin tưởng rằng, với những định hướng của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, ý chí và quyết tâm của tất cả chúng ta, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng như thực hiện thành công các cam kết quốc tế", Trung tướng Trần Minh Lệ tin tưởng.

Bà Trần Anh Thư, Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch 3 (Ngân hàng BIDV) phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Dương).

Là đơn vị đồng hành, phối hợp, bà Trần Anh Thư, Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch 3 (Ngân hàng BIDV) cho biết: Trong xu thế chuyển dịch phát triển theo hướng bền vững, các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trở nên cấp thiết.

Với trách nhiệm và vai trò của một định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, BIDV đã và đang tiên phong dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực xanh. Tính đến hết năm 2023, BIDV là một trong các tổ chức cấp tín dụng xanh lớn nhất thị trường với tổng dư nợ đạt khoảng 71.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng BIDV cũng chú trọng thực hiện nhiều hoạt động trồng cây xanh, xây nhà cộng đồng tránh lũ, thực hiện các chương trình an sinh xã hội góp phần xây dựng tương lai xanh, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại lễ phát động, ông Trần Văn Hiên, Liên đội trưởng liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vỹ cho biết: Bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển và hải đảo không phải là một nhiệm vụ hay một "công trình", mà đó là trách nhiệm của từng người, từng cá nhân trên trái đất.

"Mỗi chúng ta phải biết tự giữ gìn nguồn sống của chính chúng ta. Muốn vậy, chúng ta phải ý thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường, cũng như chính là bảo vệ sự sống của chúng ta", ông Hiên nhấn mạnh.

Ban Tổ chức tặng quà cho một số đơn vị trên đảo Bạch Long Vĩ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã tặng quà cho Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ, Công an huyện Bạch Long Vĩ; tặng bình nước uống nóng lạnh cho các điểm trường và quỹ nâng bước em đến trường trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Sau lễ phát động, các đại biểu di chuyển ra các khu vực trên đảo Bạch Long Vĩ để trồng cây, thu gom rác thải nhằm góp phần làm sạch môi trường tại đây.

Trung tướng Trần Minh Lệ cùng các đại biểu tham gia trồng cây bảo vệ môi trường trên đảo Bạch Long Vĩ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Ban Tổ chức, ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng khoảng 150 cây dừa chịu nắng gió để bảo vệ môi trường trên đảo Bạch Long Vĩ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ngoài trồng cây, các đại biểu tham dự lễ phát động còn thu gom rác thải, góp phần làm sạch môi trường trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.