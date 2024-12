Pháo hoa rơi xuống đám đông khán giả tại đêm nhạc "Anh trai say hi"

Tối 7/12, concert 3 "Anh trai say hi" đã diễn ra bùng nổ tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, mang đến nhiều tiết mục mãn nhãn. Đêm nhạc kết thúc lúc nửa đêm khiến đông đảo khán giả hài lòng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm trừ, gây tranh cãi.

Theo phản ánh của khán giả, khu vực đứng chật chội, xảy ra tình trạng chen lấn khi các fan muốn được theo dõi thần tượng gần hơn. Một số khu vực như Fanzone A bị cho là bị "dồn nhét" quá nhiều người, khán giả thiếu không gian để thở và không thể thoải mái tận hưởng đêm nhạc.

Hình ảnh pháo hoa rơi xuống khu vực khán giả (Ảnh cắt từ clip).

Ngoài ra, cũng xảy ra tình trạng khán giả kiệt sức, ngất xỉu do trải qua thời gian chờ đợi dài. Cụ thể trong phần minigame, một nữ khán giả lên tiếng khi có người bị ngất tại concert "Anh trai say hi".

Cũng trong đêm concert, ban tổ chức còn dàn dựng bắn pháo hoa trong tiết mục mở màn của các anh trai. Tuy nhiên, có một khối thuốc pháo rơi xuống đám đông ở khu vực khán đài gần sân khấu gây ảnh hưởng đến khán giả.

Liên quan tới việc này, sáng 8/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, sự cố pháo hoa rơi xuống khu vực khán giả không làm ai bị thương.

Khán giả lên tiếng khi có người bị ngất tại concert (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị này, do số lượng khán giả tới xem chương trình ca nhạc rất lớn khoảng 40.000 người, để đảm bảo công tác PCCC&CNCH tại sự kiện trên, bắt đầu từ trưa 7/12, đơn vị này phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã bố trí cán bộ túc trực tại các địa điểm trong khu vực tổ chức sự kiện,

"Khoảng 20h ngày 7/12, ban tổ chức có bắn pháo hoa, theo một số phản ánh, pháo hoa rơi xuống khu vực khán giả đang đứng, tuy nhiên việc này không làm ai bị thương, bởi tàn pháo hoa tan rất nhanh", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm thông tin.

Vị chỉ huy cũng đưa ra khuyến cáo, khi pháo hoa được phụt ra trong phạm vi bó hẹp như vậy, người dân nên nhắm mắt lại, không ngẩng cao đầu mà nên cúi thấp để tránh bụi pháo hoa rơi vào mắt, bởi khi cháy xong, bụi pháo hoa vẫn còn một số chất hóa học, có thể gây ảnh hưởng tới mắt nếu tiếp xúc trực tiếp.

Theo vị chỉ huy này, bụi pháo hoa sau khi bắn, tàn rơi xuống sẽ không còn khả năng gây bỏng hay làm cháy quần áo, nếu có thì tỉ lệ cũng rất thấp.