Phần mềm VNEID báo 607 người nghi mắc Covid-19 qua chốt ở TPHCM

Dân trí Sau khi loại bỏ các dữ liệu trùng lặp, Công an TPHCM xác định chỉ có 199 người trong tổng số 607 VNEID ghi nhận thuộc diện nghi mắc Covid-19. Theo đó, 122 người là F0 và 35 trường hợp đã khỏi bệnh...

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM chiều 21/9, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, thông tin: Từ 29/8 đến hết 20/9, phần mềm VNEID của Bộ Công an đã phát hiện 607 người nghi mắc Covid-19 đi qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, Công an thành phố đã phân tích được 406 người trùng dữ liệu do các trường hợp trên di chuyển qua nhiều chốt. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Công an TPHCM xác minh, ghi nhận được 199 trường hợp thuộc diện nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo.

"Trong số 199 người này có 112 trường hợp là F0, 35 người đã khỏi bệnh, 52 người không mắc Covid-19. Đến nay, 78 trường hợp F0 đã được cách ly tại nhà, 34 người phải cách ly tập trung", thượng tá Huỳnh Quang Tuyến thông tin.

Công an TPHCM xác định trong 199 người, có 69 trường hợp được cấp giấy đường, 49 trường hợp không có giấy đi đường, 91 trường hợp được miễn giấy đi đường.

Sau khi phát hiện các F0 di chuyển qua chốt, cơ quan chức năng đã thu hồi 11 giấy đi đường và tiếp tục tổ chức thu hồi đối với các trường hợp không thuộc diện được cấp giấy.

Công an TPHCM đã có hướng dẫn cụ thể về hoạt động tại các chốt, trạm kiểm soát khi ghi nhận có F0 di chuyển qua. Cụ thể, đối với chốt, trạm có nhân viên y tế, lực lượng này sẽ thực hiện khử khuẩn, điều tra dịch tễ và liên hệ cơ quan chức năng địa phương để đưa F0 về cơ sở y tế.

Đối với những chốt, trạm không có nhân viên y tế, lực lượng chức năng sẽ thông báo cơ quan chức năng địa phương, thu hồi ngay giấy đi đường. Các chốt sau đó sẽ báo cáo ngay về trung tâm chỉ huy để điều động lực lượng y tế đến hỗ trợ, xác minh, điều tra dịch tễ.

Quang Huy