Phạm tội tham nhũng phải trả lại tài sản mới được xét đặc xá

Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh (2/9/2022). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8/2022.

Quyết định của Chủ tịch nước quy định rõ điều kiện được đề nghị đặc xá với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng thời quy định rõ 15 trường hợp không được đề nghị đặc xá dù đủ điều kiện quy định. Trong đó, trường hợp đầu tiên là những người bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những người phạm tội giết người có tổ chức, hoặc có tính chất côn đồ hoặc thực hiện tội phạm một cách man rợ, cố ý gây thương tích có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc phạm tội nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người hoặc dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; hiếp dâm có tính chất loạn luân; hiếp dâm trẻ em (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc hiếp dâm người dưới 16 tuổi… cũng thuộc trường hợp không được đặc xá...

Trả lời câu hỏi tại sao các trường hợp "án chính trị" lại đưa vào diện không được đặc xá, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, một trong những điều kiện đặc xá là không được làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội, hoạt động bình thường của xã hội.

"Trường hợp nào có đủ điều kiện nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự thì không được đặc xá", Thứ trưởng Long nhấn mạnh. Theo ông Long, các trường hợp được đề nghị đặc xá phải có sự cải tạo "rất tiến bộ" theo các quy định trong quyết định của Chủ tịch nước.

Với câu hỏi về điều kiện đặc xá đối tượng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, một trong những điều kiện là phải thi hành xong nghĩa vụ dân sự như trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại…

"Các trường hợp phạm tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ khi đã khắc phục (nghĩa vụ dân sự) thì đều bình đẳng như nhau, đều được xét theo quy trình, điều kiện, không phân biệt là phạm tội gì", ông Long cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, điều kiện đặc xá năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch nước cơ bản không có thay đổi so với năm 2021.