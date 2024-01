Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới.

Ông Võ Ngọc Hiệp sẽ thực hiện nhiệm vụ đối với công tác điều hành, thực hiện công việc, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Trước đó, cuối tháng 12/2023, trong thời gian ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ra Hà Nội để làm việc, ông Võ Ngọc Hiệp cũng được giao điều hành UBND tỉnh đến hết ngày 31/12/2023.

Ngày 2/1, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi Nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí.