Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển cảng Cát Lái tạo đà cho ngành phụ trợ

Sáng 15/8, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cát Lái lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, chặng đường vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội chịu tác động tiêu cực, nặng nề của đại dịch Covid-19.

Nhưng, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Cát Lái và phường Thạnh Mỹ Lợi trước đây đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Sau sáp nhập, Đảng bộ, nhân dân phường Cát Lái mới đã nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung vào công tác xây dựng địa phương, các hoạt động quản lý Nhà nước, kinh tế xã hội được duy trì thông suốt, ổn định và chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng, biểu dương kết quả mà phường Cát Lái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nghị đánh giá phường Cát Lái hội tụ các yếu tố đặc biệt thuận lợi về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, tiềm năng phát triển các đô thị ven sông, dịch vụ logistics, thương mại. Phường Cát Lái là một trong những khu vực trọng điểm phát triển của TPHCM.

Phường Cát Lái hội tụ các yếu tố thuận lợi để phát triển cảng biển, khu đô thị, khu công nghiệp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ông kỳ vọng phường Cát Lái sẽ phát triển đạt đến hạ tầng kết nối liên vùng hiện đại, logistics xanh, thương mại dịch vụ phát triển, đô thị ven sông chất lượng cao, giàu bản sắc, các chỉ số minh bạch hiệu quả, môi trường sống an toàn, văn minh, đáng sống cho người dân.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển để Đảng bộ phường Cát Lái nghiên cứu, hoàn thiện.

Theo ông, phường Cát Lái cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố.

Chính quyền phường Cát Lái cần chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Phường Cát Lái cần chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với xây dựng đô thị hiện đại, bảo vệ môi trường. Phường sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng và động lực chính nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Bí thư phường Cát Lái Đỗ Anh Khang tiếp nhận và cảm ơn những gợi mở, chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, sự phát triển của cảng Cát Lái sẽ tạo điều kiện cho các ngành phụ trợ như kho bãi, vận tải, dịch vụ, thương mại phát triển, qua đó đưa Cát Lái trở thành điểm đến lý tưởng của doanh nghiệp. Do đó, phường cần tiếp tục quan tâm, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hạ tầng giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu với khu công nghiệp, khu đô thị Cát Lái; đồng thời thúc đẩy hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối liên vùng để mở rộng không gian phát triển cho cả Cát Lái và TPHCM.

Bên cạnh đó, phường Cát Lái cần đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ lớn. Phường cũng phải rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phường cần thực hiện nghiêm quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị bền vững, phát triển không gian sống xanh, sinh thái phù hợp điều kiện và cảnh quan địa phương; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống, y tế, giáo dục và đảm bảo an ninh trật tự.