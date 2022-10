Nước rút, người dân Đà Nẵng vẫn ám ảnh trận ngập chưa từng thấy

Đến 5h sáng nay 15/10, mưa đã tạnh được 4 giờ đồng hồ, nước đã bắt đầu rút, tại Đà Nẵng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khu vực ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Ông Mai Ngọc Bình, 63 tuổi, người dân quận Liên Chiểu Đà Nẵng cho biết, ông chưa từng thấy ngập lớn như vậy ở thành phố. Trong đêm qua, nước trong nhà ông đã ngập đến ngang cổ vào khoảng 19h tối 14/10. Khi nước ngập ngang bụng, vợ chồng ông đã chủ động sơ tán. Hiện ông đang sốt ruột về nhà xem xét hậu quả, dọn dẹp.

Trong chiều và tối qua, Đà Nẵng ngập nặng cục bộ chưa từng thấy. Người dân liên tục đăng tải thông tin kêu gọi cứu hộ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kêu gọi huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn khẩn trương

Lực lượng quân đội, công an tiếp cận, đưa người dân mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cung cấp).

Từ chiều 14/10, 2 hầm chui Trần Thị Lý và Điện Biên Phủ ngập sâu trên 1m, buộc phải đóng cửa, giao thông ùn tắc giữa biển nước.

Trên các tuyến đường, nhiều khu dân cư, người dân bất lực thả trôi ô tô tìm đường về nhà.

Điện lực Đà Nẵng đã chủ động cắt điện tại nhiều tuyến đường bị ngập sâu, tập trung tại tuyến đường Trường Sa (quận Sơn Trà), khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn, một số phường thuộc quận Thanh Khê.

Nhiều khu vực mất điện, nhiều người đã hết pin điện thoại để liên lạc, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận sâu vào các ngõ hẻm bị ngập.

Tại khu vực hầm đường bộ Hải Vân (quận Liên Chiểu), lũ quét tràn xuống khu vực cửa phía nam hầm Hải Vân, kéo theo đất đá, cây cối ngập đường.

Dự báo tiếp tục có mưa to

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin lúc 3h30 sáng 15/10, trong 24-48 giờ tới, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Kon Tum có mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to.

Lượng mưa tích lũy phổ biến ở Thừa Thiên Huế 80-160mm, có nơi trên 250mm; Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo 12 giờ tới, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên

Trước đó, trong ngày 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.