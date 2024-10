Nước lũ dâng cao "nhấn chìm" nhiều làng mạc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to. Tại một số điểm thuộc huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, lượng mưa đo được vượt trên 700mm.

Mưa lớn khiến nhiều xã thuộc huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh ngập sâu, làng mạc bị nước bủa vây.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tính đến chiều 28/10, đã có hơn 17.000 nhà dân bị ngập lụt. Trong đó huyện Lệ Thủy chiếm phần lớn với hơn 12.000 căn, tiếp đến là huyện Quảng Ninh gần 5.000 nhà và thành phố Đồng Hới, gần 400 căn nhà.

Người dân xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bì bõm lội giữa con đường ngập nước.

Nước lũ tràn vào nhà, người dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh hối hả kê cao đồ đạc, tránh thiệt hại. Người dân cũng đã di chuyển lên gác cao, hoặc di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây ngập, sạt lở, chia cắt 69 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngầm tràn tại tỉnh Quảng Bình.

Con đường dẫn vào trung tâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nước dâng cao gần lút cổng.

Trong chiều 28/10, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quảng Ninh tiếp cận khu vực ngập lũ tại xã Duy Ninh, đưa người dân đi tránh trú.