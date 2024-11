Nước lũ dâng cao ngang nhà, đánh sập kè sông ở Quảng Ngãi

Ngày 25/11, UBND thị xã Đức Phổ thông báo, nước lũ trên sông Trà Câu đã rút, cho phép người dân phường Phổ Minh, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bắt đầu công tác dọn dẹp nhà cửa.

Trước đó, từ đêm 23/11, nước sông Trà Câu dâng cao đã gây ngập 78 ngôi nhà tại phường Phổ Minh, nhiều nhà bị ngập sâu hơn 1m, buộc người dân phải di dời đến nơi an toàn.

Sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và thống kê thiệt hại.

Một nhà dân ở thị xã Đức Phổ bị nước lũ làm hư hỏng (Ảnh: Chí Công).

Theo thống kê ban đầu của chính quyền địa phương, lũ lớn trong ngày 23 và 24 đã làm sạt lở 200m kè sông Trà Câu, nhiều đoạn bê tông bị cuốn trôi.

Bờ kè bị sạt lở khiến nước lũ tràn vào khu dân cư, làm ngập 78 ngôi nhà, gây sạt tường một căn nhà, làm chết 30 con heo và 300 con gia cầm. Một số tuyến đường trên địa bàn phường Phổ Minh cũng bị xói lở do nước lũ.

Nước lũ làm hư hỏng bờ kè và nhiều tuyến đường ven sông Trà Câu (Ảnh: Chí Công).

Ông Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho biết, địa phương đã chủ động di dời dân nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tuyến kè sông Trà Câu bị hư hỏng nặng, nhiều vị trí bị nước xoáy sâu khiến mặt kè bê tông đổ sập, một khối lượng lớn đất đá bị cuốn trôi.

"Cùng với việc hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, chính quyền địa phương còn tổ chức lực lượng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại những điểm sạt lở. Chúng tôi đã báo cáo cấp trên để có phương án khắc phục sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua những điểm sạt lở này", ông Sang nói.

Ngoài thị xã Đức Phổ, các huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo thống kê, có khoảng 10 tuyến đường dân sinh bị ngập, sạt lở.

Trong đó, điểm sạt lở nặng nhất xảy ra trên tuyến đường 624B đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. Nước lũ gây xói lở bờ sông, ăn sâu vào đường giao thông. Chính quyền địa phương phải chốt chặn, không cho người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Điểm sạt lở trên tuyến đường 624B đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao, từ ngày 26 đến 28/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ.