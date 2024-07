Nước chảy cuồn cuộn trên đường phố Sơn La, lũ tràn vào nhà dân

Sáng 24/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, rạng sáng 24/7, mưa lớn đã gây ngập úng một số tuyến đường gây ùn tắc cục bộ, người dân không thể di chuyển.

Khoảng 2h cùng ngày, mưa lớn gây ngập úng các tuyến đường trong thành phố. Tới khoảng 6h nước bắt đầu rút, tuy nhiên tại đường Trường Chinh nối đường Chu Văn Thịnh, nước vẫn ngập sâu khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

"Điểm sâu nhất khoảng 30-40cm, các ô tô cỡ nhỏ không thể di chuyển. Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã tới hiện trường đặt biển cảnh báo, khơi thông cống rãnh để thoát nước", vị lãnh đạo nói.

Trong đêm 23/7, tại khu vực thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người dân cho biết trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nước lũ trên suối Nậm Pàn cuồn cuộn đổ về gây ngập nhiều ngôi nhà dọc 2 bên suối.

Chị Trịnh Thị Thanh Hương, người dân tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn cho biết, lúc 4h sáng, nước đã ngập ngang nhà, nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân, bỏ lại tài sản chìm trong biển nước.

Tại thành phố Sơn La, nước dâng cao ở nhiều khu dân cư, tuyến phố..., nước lũ tràn vào nhà dân.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 2, nhiều khu vực ở Sơn La mưa lớn.

Chiều 23/7, tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, lũ thượng nguồn đổ về 3 con suối, tràn vào trường THCS Tạ Khoa gây ngập hơn 1m. Do học sinh đang nghỉ hè nên không có thiệt hại về người.

"Trường này cứ mưa lớn là ngập do nền móng trường thấp hơn lòng suối. Chúng tôi đã làm kiến nghị gửi UBND tỉnh và phê duyệt dự án di chuyển trường sang một địa điểm khác, dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai", lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên thông tin.

Tại Lào Cai, nhiều điểm trên quốc lộ 4D bị sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng chức năng cấm đường, cảnh báo và hướng dẫn, điều tiết cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường tỉnh 155 để đảm bảo an toàn.

Ngày 23/7, mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 2 đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Bộ, trọng tâm nằm ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều 23/7 đến ngày 24/7, mưa lớn tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc.

Dự báo thời tiết ngày 24/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.