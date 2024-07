Người đàn ông Hà Nội bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn

Sáng 24/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Tiến Linh, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 23/7.

Thời gian trên, ông N.V.T. (SN 1968, ở xã Đông Xuân) điều khiển xe máy đi qua đoạn ngầm tràn suối Vai Trại trên địa bàn xã Đông Xuân, không may bị nước lũ cuốn trôi.

Khu vực ngầm tràn ở xã Đông Xuân nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hanoimoi).

"Thời điểm đó người dân đã ngăn cản nhưng ông T. vẫn cố đi qua đoạn nước chảy mạnh. Trước đó, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo tại đây nhưng người dân vẫn chủ quan, dẫn tới sự việc đáng tiếc. Thi thể ông T. được tìm thấy ngay sau đó", ông Bùi Tiến Linh, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 23-24/7, mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 2 đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Bộ, trọng tâm nằm ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 24/7, mưa lớn tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc. Trong đó Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Trần Thanh - Bình An