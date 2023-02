Nữ sinh tốt nghiệp trường cao đẳng y dược loại giỏi tình nguyện nhập ngũ

Trong đợt giao quân năm 2023 tại Lâm Đồng có 221 chiến sĩ công an nghĩa vụ. Trong đó, phục vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng 160 chiến sĩ và phục vụ tại Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) 41 chiến sĩ.

Là nữ chiến sĩ duy nhất tại Lâm Đồng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2023, Đỗ Thị Nhật Lệ (23 tuổi, trú tại thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) không khỏi lo lắng, một phần do chưa va chạm nhiều xã hội và môi trường rèn luyện sắp tới sẽ là bước ngoặt lớn trong lối sống sinh hoạt tập thể.

Ước mơ khoác trên mình bộ quân phục Công an nhân dân được Nhật Lệ nuôi dưỡng từ ngày mới cắp sách tới trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018, Lệ đăng ký vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ điểm. Buồn, hụt hẫng vì chưa thực hiện được ước mơ nên Lệ về nhà phụ giúp gia đình việc chăn nuôi, chăm sóc cây cà phê.

Nhật Lệ thời điểm nhận tấm bằng tốt nghiệp ngành Điều dưỡng trường Cao đẳng Y Dược Pasteur loại giỏi. (Ảnh: NVCC).

Bản thân cũng yêu thích môn sinh học nên năm 2019 Nhật Lệ thi đỗ vào ngành Điều dưỡng trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn có một công việc ổn định cho bản thân, và đây cũng là ngành nghề cao quý cần thiết cho xã hội. Sau 3 năm chăm chỉ học tập, tháng 11 năm 2022, Lệ ra trường với tấm bằng loại giỏi.

Sau khi thi trượt ngành công an, ước mơ khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân vẫn cháy bỏng trong cô gái lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Mặc dù đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng loại giỏi nhưng trong đợt giáp Tết vừa qua, khi trở về địa phương Lệ nắm được thông tin Công an Lâm Đồng tuyển chiến sĩ nghĩa vụ nữ nên liền đăng ký tham gia.

"Ngày mới viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ, bố mẹ em không phản đối nhưng cũng lo lắng. Sau khi giải thích, bố mẹ ủng hộ việc em theo đuổi ước mơ của mình và em mong muốn mình thực hiện được điều đó để không phụ tấm lòng của mọi người", Lệ bộc bạch.

Vẫn biết con đường tương lai phía trước còn dài, nhưng với Lệ trúng tuyển nghĩa vụ CAND là điều thiêng liêng, hạnh phúc. Cô gái trẻ luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều để có thể phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND.

Từ ngày mới cắp sách tới trường, Nhật Lệ ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. (Ảnh: NVCC)

Sau gần 30 năm chuyển từ Ninh Bình vào Tây Nguyên lập nghiệp, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là những ngày vui mừng nhất của gia đình ông Đỗ Văn Vượng (52 tuổi) khi con gái Đỗ Thị Nhật Lệ trúng tuyển nghĩa vụ CAND.

Điều khiến gia đình ông vui nhất chính là cô con gái thỏa mơ ước khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân.

Năm 2019 khi Nhật Lệ khăn gói xuống thành phố Hồ Chí Minh theo học, ngày đấy vợ chồng ông Vượng vừa lo, vừa mừng, bốn năm sau cảm xúc ấy lại ùa về.

Ông tâm sự, từ ngày bé con gái đã ước mong sau này trở thành chiến sĩ công an. Để có thể thực hiện được điều này, Nhật Lệ rất chăm chỉ học tập nhưng trong kỳ thi 2018 lại không đủ điểm đỗ vào trường Đại học Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh.

"Mặc dù con trượt vào ngành cảnh sát đã mấy năm nay nhưng trong thâm tâm lúc nào tôi cũng mong muốn con bé thực hiện được ước mơ của mình", ông Vượng nói và cho biết, từ bé con gái có cá tính mạnh mẽ và khi lớn lên rất cứng rắn, chịu khó, thương bố mẹ.

Ngoài thời gian học tập, khi về đến nhà Nhật Lệ luôn phụ giúp gia đình việc chăn nuôi cũng như chăm sóc cây cà phê. Hiện gia đình ông Vượng đang trồng 1ha cây cà phê và nuôi thêm gà, vịt, bò. Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng vợ chồng ông luôn cố gắng mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất.

Ông mong muốn con gái hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ và có thể công tác lâu dài trong ngành công an.