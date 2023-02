Nữ sinh 19 tuổi xinh đẹp bị mất tích, nghi bị lừa hơn 100 triệu đồng

Sáng 9/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, hiện Công an huyện An Dương phối hợp với các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm em N.T.H.H (19 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Hàng Hải Việt Nam), mất tích từ tối 4/2.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó, ông N.Q.D. (50 tuổi, trú xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) tới chính quyền để trình báo về việc con gái ông là N.T.H.H. (19 tuổi), nghi bị mất tích.

Em N.T.H.H. thời điểm trước khi mất tích. (Ảnh: Chính quyền cung cấp).

Theo ông D., vào tối 4/2, con gái ông đi bộ từ nhà ra khu vực cầu Kiền (cách nhà 3km), rồi bỏ lại dép và một số vật dụng khác trên cầu. Đến nửa đêm không thấy N.T.H.H. về nhà, người thân gọi điện thoại không được nên đã đi tìm.

"Đến rạng sáng 5/2, mọi người phát hiện áo khoác, điện thoại của N.T.H.H. trên cầu Kiền. Nghi con gái trong lúc mất bình tĩnh đã nhảy cầu tự tử, gia đình ông D. trình báo chính quyền địa phương để nhờ lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn", vị lãnh đạo xã An Hưng nói.

Người nhà của nạn nhân cho biết, trước khi rời nhà đi, N.T.H.H. đã lấy tiền của bố mẹ và cắm xe máy. Kiểm tra điện thoại, người thân phát hiện nữ sinh này đã thực hiện giao dịch chuyển 130 triệu đồng cho một người khác.

Bố nạn nhân cho hay, cháu H. có tham gia mua bán trên các kênh mạng xã hội và nghi bị lừa mất hơn 100 triệu. Do bị lừa, có thể cháu H. sốc quá và có hành vi dại dột. Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là nghi ngờ của gia đình chứ chưa thể khẳng định được.