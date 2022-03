Nữ công nhân bật khóc nhận lại 2 tháng tiền lương bị đánh rơi

Ngày 31/3, Đại úy Trần Tuấn An - Trưởng Công an xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, đơn vị và gia đình anh Phan Bá Vị (trú xóm Dinh Phượng, xã Nghĩa Xuân) đã trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Dung (trú xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp).

Trước đó, vào ngày 28/3, khi chơi trước cổng nhà mình, cháu Phan Hải Long (SN 2012) và chị gái là cháu Phan Thanh Bình (SN 2008) nhặt được chiếc ví da màu đen, bên trong có 19.100.000 đồng tiền mặt. Nghe hai con kể lại, anh Vị ngay lập tức đưa chiếc ví ra công an xã giao nộp.

Công an xã Nghĩa Xuân và gia đình anh Phan Bá Vị trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Dung (Ảnh: T.A).

"Đây là số tiền lớn, chắc chủ nhân cũng đang đỏ mắt đi tìm. Tôi phải xuống thành phố Vinh chăm vợ đang chữa bệnh, không thể đi tìm chủ nhân để trả lại được, nhờ công an xã tìm và trả lại giúp", anh Vị trình bày.

Sau khi tiếp nhận chiếc ví từ anh Vị, Công an xã Nghĩa Xuân đã đăng tải thông tin tìm chủ tài sản trên trang Fanpage của đơn vị và một số trang mạng có đông thành viên của huyện. Ngày 30/3, chị Dung liên hệ với công an xã và cung cấp các thông tin đối chiếu, xác nhận đúng là chủ nhân của số tài sản kể trên.

Chị Dung là công nhân một nhà máy may mặc đóng trên địa bàn xã Nghĩa Xuân. Ngày 28/3, nữ công nhân này nhận lương và ứng thêm một tháng lương để về giải quyết công việc gia đình nhưng do bất cẩn nên đánh rơi.

Lá thư cảm ơn của nữ công nhân sau khi nhận lại toàn bộ 2 tháng tiền lương bị đánh rơi.

"Khi phát hiện rơi ví chứa toàn bộ số tiền vừa nhận, tôi hoảng hốt đi tìm nhưng không thấy. Sau 2 ngày tìm kiếm không có kết quả, nghĩ đã mất thật rồi nên tôi hết sức tuyệt vọng, chỉ biết khóc. Một người bạn báo phía Công an xã Nghĩa Xuân đang thông báo tìm người mất tài sản, tôi hết sức bất ngờ và hạnh phúc khi đây đúng là chiếc ví mình đánh rơi. Tôi xin cảm ơn cháu Bình, cháu Long và gia đình anh Vị cũng như Công an xã Nghĩa Xuân", chị Dung bật khóc khi nhận lại toàn bộ tài sản đánh rơi của mình.