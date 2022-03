Người phụ nữ vui mừng nhận lại chiếc ví và sổ tiết kiệm 200 triệu đồng

Ngày 17/3, sau khi xác minh, Công an xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã tiến hành trao trả tài sản đánh rơi cho chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1981, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Trước đó, vào ngày 16/3, anh Hoàng Văn Thông (SN 2000, trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn), nhặt được chiếc ví màu trắng, bên trong có số tiền 10.600.000 đồng và một sổ tiết kiệm trị giá 200.000.000 đồng. Sau đó, anh Thông đã đến Công an xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn để trình báo sự việc và mong muốn giao nộp toàn bộ tài sản cho người đánh rơi .

Chị Tâm vui mừng nhận lại toàn bộ tài sản của mình không may bị đánh rơi (Ảnh: CTV).

Qua xác minh, Công an xã Nam Lĩnh đã xác định được chị Nguyễn Thị Tâm là chủ nhân của số tài sản trên. Ngày 17/3, Công an xã Nam Lĩnh đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tiến hành trao trả lại tài sản cho người đánh rơi theo đúng quy định.

"Tôi rất cảm kích trước tấm lòng chân thành của em Thông. Đây là tài sản nhiều năm tích góp của gia đình, khi đánh mất tôi rất buồn và không ngờ được nhận lại nhanh như vậy", chị Tâm vui mừng cho biết.