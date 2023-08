Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An, dài 87,84km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) với chiều dài 43,5km; đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh).

Điểm đầu của dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu là khu đường hầm Trường Vinh, nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã hoàn thiện những khâu cuối cùng như sơn, kẻ vạch, quét dọn...

Hầm Trường Vinh xuyên qua núi Mồng Gà, thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) với xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) có chiều dài 450m, địa chất phức tạp, tuy nhiên quá trình thi công luôn đảm bảo an toàn.

Hiện hầm Trường Vinh đã cơ bản hoàn thiện, điện chiếu sáng trong đường hầm đã được chiếu sáng; hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được lắp đặt…

Toàn cảnh cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sắp đưa vào sử dụng (Video: Nguyễn Duy).

Nút giao từ cao tốc ra đường 36 đã hoàn thiện, xe cộ lưu thông qua lại ổn định. Đây là nút giao thông có tầm quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa từ các huyện miền núi Nghệ An đi cảng Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai) và cảng nước sâu Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Cầu vượt cao tốc đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai. Hiện khu vực cầu vượt cao tốc này đã hoàn thành, rào chắn an toàn đã được lắp đặt.

Cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận xóm 5 (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) tại Km400+780 phải san gạt núi với khối lượng đất, đá lớn. Đến thời điểm này, mặt đường, công tác lắp đặt dải phân cách và trồng cỏ hai bên sườn núi đã cơ bản hoàn thành.

Nút giao đoạn địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu đã xong. Tại nút giao này, người dân huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và nhiều địa phương khác của Nghệ An có thể nhập làn để đi Thanh Hóa và Hà Nội.

Đoạn cao tốc đi qua những cánh đồng lúa thuộc địa bàn xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu đã hoàn thành, các hạng mục phụ trợ như bờ bao chống leo trèo lên cao tốc, cống chui dân sinh đã hoàn thiện.

Cầu vượt cao tốc, tại địa bàn xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Đây là cầu vượt quan trọng trên quốc lộ 48 đi ra quốc lộ 1A. Mỗi ngày, quốc lộ 48 có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.

Đoạn cao tốc vượt sông Vếch Bắc dài khoảng 300m, qua địa bàn khu dân cư đông đúc của xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Đây là điểm cuối trên cao tốc Bắc - Nam đoạn từ thị xã Hoàng Mai đến Diễn Châu với chiều dài hơn 43,5km.

Nút giao cuối trên đoạn cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc địa bàn xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, nối ra quốc lộ 7.

Người dân từ thành phố Vinh, các vùng phụ cận, hoặc từ tỉnh Hà Tĩnh đi theo quốc lộ 1A ra đến ngã tư thị trấn Diễn Châu, rẽ vào quốc lộ 7 khoảng 7km, vào nút giao này để đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Hà Nội.

Công nhân dùng máy thổi bụi trên cao tốc Bắc - Nam để kẻ vạch, chuẩn bị cho ngày khánh thành.

Hàng rào sắt bảo vệ đã hoàn thành để ngăn chặn người dân hoặc trâu bò thả rông có thể đi lên cao tốc, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đại diện Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải - cho biết, hiện phía đơn vị cùng các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện một số công việc còn lại của dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu để đảm bảo dự án thông xe đúng tiến độ vào dịp Quốc khánh 2/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thiện 97% giá trị khối lượng, 3% giá trị khối lượng còn lại ở một số tuyến đường gom.