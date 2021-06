Những điều phải làm nếu muốn thức dậy đúng giờ, hào hứng chào ngày mới

Dân trí Nếu muốn thức dậy đúng giờ, cơ thể sảng khoái khi bắt đầu ngày mới thì bạn cần chú ý những điều sau đây, trong đó đơn giản nhất là phải đi ngủ sớm.

Khó thức dậy vào buổi sáng đôi khi không phải do bạn buồn ngủ, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân dẫn đến khó dậy vào buổi sáng có thể xuất phát từ các lý do như: giấc ngủ không chất lượng, mất ngủ, ngủ không đủ giấc, căng thẳng và lo lắng, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm... hoặc cũng có thể do một số loại thuốc như chống trầm cảm, thuốc giãn cơ... Vậy cần làm gì để có thể thức dậy đúng giờ mỗi ngày và hào hứng chào ngày mới?

Lên lịch trình đi ngủ và thức dậy

Nếu bạn muốn rèn luyện cho bản thân thói quen dậy sớm, thì đi ngủ và thức dậy đúng giờ là việc bắt buộc. Bạn nên xác định bản thân cần ngủ bao nhiêu tiếng một đêm, tốt nhất từ 7-9 tiếng, cố gắng đi ngủ sớm để có thể thức dậy với cảm giác sảng khoái trước khi bắt đầu ngày mới.

Bạn cần tuân theo lịch trình ngủ mỗi ngày kể cả ngày ngày nghỉ. Khi đã quen với lịch trình này, cơ thể sẽ thức dậy một cách tự nhiên.

Nếu muốn dậy sớm, đúng giờ cần đi ngủ sớm và xây dựng lịch trình một cách nghiêm túc.

Thực hiện các thói quen tốt trước khi ngủ

Những thói quen như uống cà phê trước khi ngủ hoặc sử dụng thiết bị phát ra ánh sáng xanh như điện thoại, máy tính có thể dẫn đến không ngủ được.

Vì vậy, trước khi ngủ nên làm các việc tạo sự thư giãn như: đọc sách hay tắm nước ấm, cần tránh các hoạt động gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học và gây mất ngủ như: xem điện thoại hoặc máy tính xách tay, uống cà phê trong 6 tiếng trước khi ngủ, ngủ trưa hoặc ngủ trong ngày quá nhiều hoặc uống rượu trước khi ngủ.

Chế độ ăn đủ dinh dưỡng

Chế độ ăn lành mạnh giúp tăng cường năng lượng và giấc ngủ ngon ngon. Bạn cần chế độ ăn uống cân bằng với đủ các dưỡng chất kèm trái cây, rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt cùng thực phẩm giàu axit béo omega-3.

Tập thể dục là thói quen cải thiện giấc ngủ giúp bạn có thể thức dậy đúng giờ.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục được chứng minh có thể cải thiện giấc ngủ cũng như tình trạng lo lắng, trầm cảm có thể gây mất ngủ hoặc buồn ngủ quá mức. Thói quen này còn làm tăng mức năng lượng, từ đó giảm bớt mệt mỏi trong cơ thể.

Tận hưởng ánh sáng ngày mới

Ánh sáng ban ngày giúp điều chỉnh nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ. Nếu bạn đón nhận được ánh nắng mặt trời đầu tiên vào buổi sáng, nó giúp cải thiện tâm trạng và mức năng lượng của cơ thể trong thời gian còn lại của một ngày. Bạn nên kéo rèm cửa sổ ngay khi thức dậy để đón ánh nắng, uống cà phê ngoài trời hoặc đi dạo.

Gặp bác sĩ nếu bị rối loạn giấc ngủ

Sau khi áp dụng các phương pháp khác nhau nhưng vẫn không thể thức dậy vào buổi sáng thì cần cảnh giác với vấn đề rối loạn giấc ngủ. Bạn nên thăm khám bác sĩ, gặp chuyên gia về giấc ngủ. Chuyên gia sẽ giúp chẩn đoán vấn đề rối loạn giấc ngủ - đây có thể nguyên nhân gây nên sự mệt mỏi vào buổi sáng.

Quang Anh

Theo Health