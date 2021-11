Cuộc sống tự cung tự cấp của gia đình tiết kiệm tiền tỷ mỗi năm

Dân trí Quyết tâm bỏ phố về quê cách đây hơn một thập kỷ, Misty và Bryce tìm thấy bình yên, hạnh phúc nơi vùng nông thôn hẻo lánh.

Trong khi nhiều người cảm thấy khó xa rời những tiện nghi của cuộc sống hiện đại, Misty Murph'Ariens (36 tuổi) cùng chồng là Bryce (46 tuổi) đã sống tự cung tự cấp trong một khu rừng hẻo lánh ở Canada được 15 năm nay.

Misty và Bryce gặp nhau khi đang làm đầu bếp ở Hamilton, Ontario. Cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung là không hợp với cuộc sống ở thành phố lớn. Khi đến thăm bà của Bryce ở vùng nông thôn Durham xa xôi, cặp đôi đều mê mẩn ngôi nhà nhỏ và sự yên bình, tĩnh tại nên suốt hơn một năm sau đó, cứ mỗi cuối tuần, họ lại cùng nhau về đây nghỉ ngơi, thư giãn.

Luôn mang theo cảm giác thất vọng mỗi khi phải trở lại thành phố, đến năm 2006, đôi vợ chồng quyết tâm tạm biệt nhịp sống hối hả nơi phố thị, nghỉ việc và chuyển hẳn về sinh sống tại thị trấn Southgate, miền Nam Ontario.

Cuộc sống mới đã mang lại những thay đổi tích cực. Misty cho biết cô luôn phải chịu đựng những cơn đau nửa đầu dữ dội nhưng từ khi chuyển về sống ở nông thôn, tình trạng đã được cải thiện. "Sáu tháng sau, tôi hết hẳn đau đầu. Tôi nghĩ chính tiếng ồn và môi trường thành phố là nguyên nhân khiến tôi gặp phải căn bệnh này".

Ban đầu, cả hai sống cùng bà của Bryce để quen dần nhịp sống và cũng tranh thủ thời gian này để học hỏi thêm nhiều kỹ năng nông nghiệp. Đến năm 2009, họ mua một mảnh đất nông nghiệp với giá 37.500 USD (khoảng 850 triệu đồng). Cặp đôi sau đó đã dành ra một tuần để dọn dẹp mảnh đất bỏ hoang và 4 tháng để xây một ngôi nhà "đặc biệt" với chi phí 10.000 USD (khoảng 226 triệu đồng).

Chia sẻ về tổ ấm của gia đình, Bryce cho biết hai vợ chồng anh luôn mong muốn có một căn nhà được xây dựng từ những vật liệu tự nhiên, không tốn quá nhiều chi phí xây dựng, bảo trì và đặc biệt ít gây hại tới môi trường. Trong quá trình nghiên cứu, họ tìm thấy một kỹ thuật xây dựng truyền thống. Cụ thể, tường của ngôi nhà được dựng thủ công bằng hỗn hợp đất sét, cát và rơm, đồng thời được gia cố bằng khung gỗ. Cứ mỗi mùa hè, cặp đôi lại tiến hành sửa sang và mở rộng căn nhà, sử dụng hoàn toàn các vật liệu tái chế hoặc đồ cũ xin được từ những người hàng xóm.

Để theo đuổi lối sống tự cung tự cấp, gia đình Murph'Ariens tự trồng thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày. Thỉnh thoảng họ mới đến cửa hàng tạp hóa mua một số mặt hàng thiết yếu. Thay vì di chuyển bằng ô tô, họ sẽ đi xe đạp, đi bộ hoặc bằng xe ngựa.

Trang trại trồng đa dạng các loại rau quả, cho thu hoạch quanh năm. Ngoài ra, cặp vợ chồng cũng chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm gà, vịt, ngan, lợn, bò và bò sữa.

Vì trang trại nằm trên vùng đất ngập nước, Bryce và Misty đã áp dụng kỹ thuật chinampa, còn được gọi là vườn nổi, một kỹ thuật cổ xưa của Mexico để tạo ra các luống vườn nông trên mặt nước. Họ cũng trồng xen canh các loại cây để tận dụng khoảng không gian hạn chế và ngăn ngừa sâu bệnh.

Để có tiền trang trải cuộc sống, Misty và Bryce mở một cửa hàng ăn uống nhỏ tại địa phương. Tại đây, họ phục vụ các món ăn được chế biến từ chính những loại thực phẩm mình trồng được. Ngoài ra, rau, thịt gia súc, trứng, sữa bò thu hoạch từ trang trại cũng được bán tại chợ nông sản địa phương.

Cặp vợ chồng sử dụng điện năng lượng mặt trời và tuabin gió, nước sinh hoạt từ giếng đào bằng tay và đun bếp củi.

Bryce khẳng định lý do khiến gia đình ổn định về tài chính dù nguồn thu nhập từ công việc kinh doanh khá bấp bênh là do chi phí thấp và lối sống tự cung tự cấp. "Trong nhiều năm qua, chi phí sinh hoạt hàng năm của chúng tôi là khoảng 15.000 USD (gần 400 triệu đồng), chủ yếu dành cho việc nuôi dạy hai đứa trẻ", anh cho biết. Nếu so với mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình 4 thành viên trong khu vực, nhà Bryce đã tiết kiệm được tới 70.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Hai cô con gái Sage (7 tuổi) và Aurora (5 tuổi) được cha mẹ dạy học tại nhà. Ngoài những bài học văn hóa như ở trường, vợ chồng Bryce cũng dạy cho các con nhiều kỹ năng cơ bản khác gắn liền với cuộc sống nông thôn như chăm sóc vật nuôi, kỹ thuật xây dựng và kỹ năng sinh tồn.

"Tôi cho rằng sự khác biệt trong lối sống của chúng tôi không phải là chúng tôi đang làm gì mà là tại sao chúng tôi làm điều đó. Mối quan tâm lớn nhất của hai vợ chồng là tìm ra cách sống bền vững và trọn vẹn nhất", Bryce chia sẻ.

Trong khi hầu hết mọi người dành phần lớn thời gian làm việc để trang trải những nhu cầu thiết yếu, thì gia đình Bryce lại làm việc để trực tiếp đáp ứng các nhu cầu này. "Đúng là cuộc sống này không dành cho tất cả, nhưng nó dành cho chúng tôi. Gia đình tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết", người đàn ông 46 tuổi tâm sự.

Thảo Lê

Theo Dailymail, Exploring Alternatives