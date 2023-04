Nhóm thiếu niên rủ nhau tắm rạch, một người tử vong

Chiều 3/4, một nhóm khoảng 6 thiếu niên từ 14-16 tuổi tổ chức đá bóng cùng nhau. Sau trận bóng, nhóm này rủ nhau ra rạch Cầu Quay thuộc ấp An Mỹ, xã An Sơn, TP Thuận An để tắm.

Lực lượng làm nhiệm vụ lặn mò, tìm kiếm nạn nhân (Ảnh T.H.).

Khi cả nhóm đang bơi dưới nước thì phát hiện một người bị nước cuốn, mất tích. Quá hoảng sợ, nhóm này đã nhanh chóng gọi người đến tìm nhưng không thấy.

Lực lượng người nhái đã xuống rạch để lặn mò. Sau khoảng một giờ, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân.

Nhiều đôi dép của nhóm thiếu niên bỏ lại trên bờ để xuống rạch tắm (Ảnh T.H).

Chiều cùng ngày, tại xã An Sơn và nhiều khu vực khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mưa lớn.

Công an đang làm rõ danh tính nạn nhân để điều tra.