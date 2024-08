Nhiều vi phạm trong quản lý, vận hành nhà ở xã hội tại Bình Định

Ngày 16/8, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua; quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tại 3 dự án chung cư nhà ở xã hội ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

3 dự án nhà ở xã hội trong kết luận thanh tra gồm: dự án chung cư nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn (Simona Home, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn); chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn) do Công ty TNHH Trainco Bình Định làm chủ đầu tư và chung cư An Phú Thịnh do Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng và du Lịch An Phú Thịnh làm chủ đầu tư.

Chung cư nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Bình Định).

Tại chung cư nhà ở xã hội Simona Home (237 căn hộ) do Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn làm chủ đầu tư, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình quản lý, sử dụng của ban quản trị.

Thời kỳ 2018-2021, Sở Xây dựng Bình Định đã ban hành kết luận thanh tra, trong đó chỉ rõ ban quản trị chung cư để xảy ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, song đến nay tồn tại này vẫn chưa được khắc phục.

Thời kỳ 2022-2023, ban quản trị không thuê đơn vị có chức năng để thực hiện vận hành nhà chung cư, không lập kế hoạch bảo trì để báo cáo hội nghị nhà chung cư thông qua là không đúng theo quy định.

Thời kỳ này, ban quản trị dùng phí bảo trì để thanh toán chi phí cho một số công việc không đúng theo quy định.

Trong năm 2023, ban quản trị chung cư này đã quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì còn để xảy ra thiếu sót, như: trả tiền mua bảo hiểm cháy nổ chung cư và trả tiền cho công ty vệ sinh với tổng số tiền 50 triệu đồng; trả lương vệ sĩ 30 triệu đồng không thuộc các hạng mục được sử dụng trong kinh phí bảo trì...

Tại chung cư nhà ở xã hội Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng) và chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, kết luận thanh tra cũng nêu một số vướng mắc trong quy định về xác minh thu nhập, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người mua căn hộ nhà ở xã hội.

Trong đó, ở chung cư Hoàng Văn Thụ, Kiểm toán Nhà nước nêu 38 trường hợp không đủ cơ sở xác định đảm bảo điều kiện thu nhập theo quy định nhưng vẫn được xét duyệt và ký hợp đồng mua, thuê nhà.

Về việc này, UBND tỉnh Bình Định cho rằng tỉnh đã có kiến nghị Chính phủ nhưng đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, tại 2 chung cư này hiện có 112 căn hộ (chung cư An Phú Thịnh 86 căn, chung cư Hoàng Văn Thụ 26 căn) chưa nộp kinh phí bảo trì do khách hàng chưa nhận bàn giao căn hộ.

Qua đó, Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo, đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm với những sai sót đã nêu; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng căn hộ.

Cơ quan thanh tra đề nghị Công ty TNHH Trainco Bình Định và Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh có trách nhiệm đôn đốc 112 chủ sở hữu căn hộ chưa thực hiện nhận bàn giao căn nhà, phải thực hiện nhận bàn giao căn hộ, nộp kinh phí bảo trì theo quy định.