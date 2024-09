Nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và gió mùa Đông Bắc, từ đêm 21/9 đến sáng 23/9, nhiều huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều địa phương ngập lụt, các tuyến đường qua địa bàn các huyện miền núi của tỉnh này bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo tổng hợp của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 21 đến 23/9, trên các tuyến quốc lộ xảy ra sạt taluy dương, đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc 182 vị trí, nhiều đoạn chưa được thông tuyến.

Sạt lở tại huyện Mường Lát (Ảnh: Pó Ly).

Cụ thể, trên quốc lộ 15 xảy ra 10 vị trí sạt lở, khối lượng khoảng 4.100m3, hiện còn 2 vị trí thuộc địa phận thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) bị tắc.

Tại quốc lộ 15C xảy ra sạt lở 140 vị trí, khối lượng khoảng 46.500m3, hiện còn lại 4 vị trí qua địa bàn huyện Mường Lát đang ách tắc.

Ngoài ra quốc lộ 16 sạt lở 9 vị trí, quốc lộ 217 sạt lở 16 điểm; quốc lộ 47 sạt lở 7 điểm.

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã chỉ đạo ban quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa khẩn trương triển khai kiểm tra, múc hết lớp sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu.

Sạt lở taluy dương khiến tuyến đường lên huyện Mường Lát, Thanh Hóa bị gián đoạn (Ảnh: Pó Ly).

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo thông tin Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong tối 23/9, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm.

Tại khu vực các huyện miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.