Nhiều tỉnh phía Bắc mênh mông nước lũ

Riêng khu vực tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có mưa to đến rất to gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất.

Mực nước trên sông Thao (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội) đều đang lên.

Bản tin thời tiết mưa lớn ở miền Bắc (Nguồn: VTV).

Dự báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Tỉnh Yên Bái được coi là nơi có mưa lớn nhất ở Bắc Bộ. Tại thành phố Yên Bái có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa đo được có nơi đến gần 360mm.

Đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái ngập trong biển nước (Ảnh: Hoàng Đức).

Dự báo trưa nay lũ sẽ đạt đỉnh, cao hơn mức lũ lịch sử 1m08. Lũ lớn, mưa chưa dứt, mức độ ngập có thể sâu hơn tại thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu.

Thống kê đến 22h đêm qua 9/9 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thấy bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 98 người chết, mất tích (58 người chết, 40 người mất tích).

Trong đó, do bão là 12 người; do sạt lở đất và lũ quét 72 người; do lũ cuốn là 6 người; do sập cầu Phong Châu là 8 người.

Bão, lũ còn làm 746 người bị thương, 85 tàu thuyền các loại bị chìm, hàng trăm nghìn hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại...