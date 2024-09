Miền Bắc 98 người chết, mất tích và 746 người bị thương do bão lũ

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết tính đến 22h ngày 9/9, bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 98 người chết, mất tích (58 người chết, 40 người mất tích).

Trong đó, do bão là 12 người; do sạt lở đất và lũ quét 72 người; do lũ cuốn là 6 người; do sập cầu Phong Châu là 8 người.

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng có 17 người chết, 16 người mất tích; tỉnh Lào Cai 17 người chết, 12 người mất tích; tỉnh Quảng Ninh 8 người chết do bão, 1 người chết do lũ cuốn; TP Hải Phòng 2 người chết do bão; tỉnh Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất,... tỉnh Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Bão, lũ còn làm 746 người bị thương, trong đó tỉnh Quảng Ninh 536 người; Hải Phòng 81 người; Hải Dương 5 người; Hà Nội 10 người; Bắc Giang 5 người; Bắc Ninh 52 người; Lạng Sơn 10 người; Lào Cai 14 người; Yên Bái 4 người; Cao Bằng 12 người; Phú Thọ 5 người,...

Ngoài ra, bão lũ còn làm 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh và 148.170ha lúa, 25.649ha hoa màu, 11.038ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.107 gia súc, 678.945 gia cầm bị chết.

Sáng 9/9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) khiến 3 người bị thương, 8 người mất tích (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/9 và sáng sớm 10/9, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/9 đến 3h ngày 10/9 có nơi trên 200mm như: Yên Ninh (Yên Bái) 321.6mm; Đồng Tâm (Hòa Bình) 272.8mm; Hương Sơn (Hà Nội) 254.2mm; Quang Trung (Nam Định) 207.8mm,…

Dự báo từ sáng sớm 10/9 đến đêm 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An từ sáng sớm 10/9 đến đêm 10/9, có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngày và đêm 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc có thể xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Theo ông Đại, do ảnh hưởng lũ trên toàn bộ khu vực phía Bắc nên ngập lụt diện rộng đã xảy ra.

Hầu hết các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đang được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong ngày 10/9.

Do đó, người dân cần đặc biệt tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan phòng chống thiên tai, chính quyền trong việc di dân để đảm bảo an toàn.