Nhiều tỉnh, địa phương công bố thời gian giãn cách xã hội

Dân trí Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh... vừa có quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất giãn cách xã hội thị xã Điện Bàn từ 0h ngày 16/8.

Giãn cách xã hội toàn thị xã Điện Bàn

Theo đó, thị xã Điện Bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 16/8 toàn thị xã, trừ 3 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Vùng giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được phong tỏa cứng để kiểm soát dịch bệnh. Nhiều ngày nay, người dân 2 địa phương không thể qua lại. Trong ảnh: Người dân Quảng nam tiếp tế lương thực cho người thân ở Đà Nẵng.

Tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương tổ chức thực hiện đồng loạt tầm soát trên tất cả các xã, phường và từng bước nới lỏng tại các địa bàn phù hợp. Đảm bảo không ảnh hưởng việc sản xuất của các doanh nghiệp tại khu, cụm công nghiệp và lưu thông hàng hóa qua địa bàn thị xã Điện Bàn.

Cũng trong ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.

Chốt kiểm soát dịch giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; tỉnh Quảng Nam đề nghị TP Đà Nẵng kiểm soát người dân tự ý về quê để phòng ngừa dịch bệnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu thì ở đó", không được di chuyển đi lại ngoài đường.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch đón người dân gặp khó khăn ở Đà Nẵng có nguyện vọng về quê bằng 2 hình thức đón bằng ô tô và dẫn đường để người dân di chuyển về bằng xe máy.

Liên quan đến người dân Quảng Nam ở TP Đà Nẵng, ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng về việc phối hợp hỗ trợ kiểm soát, không để bà con từ TP Đà Nẵng rời khỏi địa bàn tự về Quảng Nam.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tại công điện ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải kiểm soát nghiêm ngặt, hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy", không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú tới khi hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép).

Tuy nhiên, những ngày gần đây, người dân từ TP Đà Nẵng tự về tỉnh Quảng Nam nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất lớn.

Để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng hết sức quan tâm, chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách khi có trường hợp bà con từ TP Đà Nẵng tự về Quảng Nam thì yêu cầu quay đầu ngay, về lại nơi xuất phát.

Vài ngày qua, khi tình hình dịch Covid-19 ở TP Đà Nẵng diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là từ khi TP Đà Nẵng có văn bản áp dụng biện pháp dừng mọi hoạt động trong vòng 7 ngày (từ 8h ngày 16/8), nhiều người dân Quảng Nam đã rời Đà Nẵng để về quê.

Tỉnh Quảng Nam có chủ trương chỉ đón người dân về quê theo kế hoạch, những người tự ý về quê buộc phải quay đầu. Điều này làm người dân "tiến thoái lưỡng nan", không thể về quê cũng không thể quay lại nơi xuất phát vì chỉ xin giấy thông hành đi mà không có giấy về.

Nhiều tỉnh miền Tây tiếp tục giãn cách

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ký quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16.

Theo đó Vĩnh Long kéo dài dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 16/8 đến hết 25/8.

Trong thời gian giãn cách, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ những cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định mới được phép hoạt động, trên tinh thần an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Cũng trong ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày kể từ 0h ngày 16/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải đảm bảo tinh thần người cách ly người, gia đình cách ly gia đình "ai ở đâu thì ở đó", nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định.

"Trường hợp không thực hiện nghiêm hoặc thực hiện không hiệu quả, chưa được kiểm soát được dịch bệnh thì bắt buộc phải kéo dài thêm thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao", chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tăng cường việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19, nhất là tại các địa bàn, các doanh nghiệp có nguy cơ cao, phát huy tối đa công suất xét nghiệm theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của Tổ công tác Bộ Y tế nhằm kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu đẩy mạnh việc tiêm vắc xin tại tất cả các điểm tiêm theo kế hoạch, nhanh chóng tiêm hết số lượng vắc xin được phân bổ.

Kiên Giang cũng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 16/8 - 25/8.

Theo đó, những địa bàn được xác định là "vùng xanh" thực hiện giảm mức độ giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi xã. Những địa bàn được xác định là "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" phải tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16.

Tại Trà Vinh, ngày 14/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đã ban hành Công văn thống nhất tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với thời gian 15 ngày kể từ 0h ngày 16/8 theo nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, ấp, khóm giãn cách với ấp khóm, xã giãn cách với xã,...

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ngày 15/8 có quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh trong 5 ngày, kể từ 0h ngày 16/8.

Theo đó, yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với việc ra vào tỉnh, tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi tỉnh cho tới khi hết thời gian giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, từ 19h hôm trước đến 4h ngày hôm sau yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường, trừ những trường hợp cần thiết như đưa người bệnh đi cấp cứu, lực lượng phòng chống thiên tai, chữa cháy, công nhân làm công tác vệ sinh, sửa chữa công trình cấp bách...

Riêng đối với các doanh nghiệp chế biến, sơ chế thủy sản được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm theo kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19.

Công Bính - Phạm Tâm- Huỳnh Hải