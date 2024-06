Nhiều tàu hỏa qua Quảng Ngãi bị ném đá

Ngày 30/6, Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình, cho biết tình trạng ném đất, đá vào các đoàn tàu đang diễn biến phức tạp. Riêng tại Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay xảy ra 3 vụ.

Vào cuối tháng 1, đoàn tàu SE4 chạy hướng TPHCM - Hà Nội, khi đến địa bàn huyện Mộ Đức bị ném đá vỡ kính cửa sổ một toa xe.

Vào tháng 2, đoàn tàu mang số hiệu 7403 chạy hướng Hà Nội - TPHCM, khi đến địa phận huyện Mộ Đức cũng bị ném đá.

Tiếp đó, đoàn tàu SE8 chạy hướng TPHCM - Hà Nội, khi di chuyển qua địa bàn huyện Bình Sơn bị ném đá làm vỡ cửa sổ toa xe.

Hầu hết các vụ ném đá đều xảy ra ban đêm, ở khu vực vắng. Các vụ ném đá vào đoàn tàu gây nguy hiểm đến tính mạng hành khách, nhân viên đường sắt.

Tàu vào ga Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Nhằm ngăn chặn hành vi nguy hiểm này, Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với ngành đường sắt tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn đường sắt.

Đơn vị này cũng đề nghị công an phối hợp xác minh, xử lý nghiêm cá nhân có hành vi ném đá vào các đoàn tàu.

Theo Nghị định 144 về vi phạm quy định trật tự công cộng, hành vi ném đá vào tàu hỏa đang chạy bị xử phạt hành chính 3-5 triệu đồng.

Hành vi cố ý ném đá vào tàu hỏa làm người khác bị thương với tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.